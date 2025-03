Dny evropského filmu: Od renomovaných tvůrců po nové talenty

Brno, 23. března 2025 – Pestrý výběr z aktuální filmové produkce evropských filmařů nabídne od 2. dubna 32. ročník mezinárodního festivalu Dny evropského filmu. V několika programových sekcích zve na hrané, dokumentární i animované snímky, komedie i dramata filmových matadorů i oceňované debuty tvůrců, o nichž jistě ještě uslyšíme, snímky zaměřené na ekologii a filmy, v nichž prim hraje hudba.

„Letošní ročník představuje nejen silné filmařské hlasy, ale i odvážné experimenty, které ukazují, jak evropská kinematografie dokáže reagovat na výzvy a aktuální témata dnešní doby," vysvětluje dramaturg festivalu Šimon Šafránek. Festival mimo jiné uvede novinku britské režisérky Andrey Arnold Ptáče (Bird), hudební komedii Heavier Trip režisérského dua Juuso Laatio a Jukka Vidgren, vítězný film v sekci Orizzonti v Benátkách Nový rok, který nepřišel (The New Year that Never Came) Bogdana Mureşanu nebo snímek vytvořený celý v prostředí populární online videohry Grand Theft Hamlet Pinny Grylls a Sama Cranea. Samostatné místo v programu má pak retrospektiva francouzského režiséra Michela Gondryho.

Festival každoročně nabízí několik desítek filmů, které není možné vidět v běžné distribuci. I v letošním roce zve na setkání s festivalovými hosty z řad filmových tvůrců, pořady Mentální hygiena Aleše Stuchlého, diskuse i doprovodné programy pro děti či projekce pro školy a seniory.

DEF se koná od 2. do 8. dubna v Praze v kinech Světozor, Edison a Přítomnost, od 2. do 16. dubna v brněnském kině Art a od 12. do 16. dubna v ostravském Minikině. V termínu od 9. do 16. dubna zamíří do kin v dalších jedenácti městech celé České republiky.

Vycházející hvězdy filmového plátna

Hlavní soutěžní sekce DEF Poprvé promlouvá jazykem nejmladší generace filmařů a přináší svěží debuty, které bez příkras pozorují lidské bytí. Působivý snímek propojující hrané scény s animovanými prvky Zima v Sokčcho (Winter in Sokcho) režiséra Koyi Kamury představuje příběh mladé dívky pracující v přímořském korejském městě, jejíž klidný život naruší tajemný Francouz. Společenské drama Černý puntík (Lesson Learned) režiséra Bálinta Szimlera, ověnčené cenou z Locarna pro nejlepší herečku, sleduje napětí v maďarské základní škole, kde se mladý učitel snaží změnit zažité způsoby výuky.

Drsný působivý thriller Chrise Andrewse Přiveďte je zpátky (Bring Them Down) zavede diváky do pasteveckého kraje v Irsku, kde bublají dávné rodinné křivdy. Film Toxic režisérky Saulė Bliuvaitė vypráví příběh dvou dospívajících dívek, jež touží po útěku z bezútěšného rodného města a sní o světě modelingu. Film vyhrál hned tři ceny na festivalu v Locarnu, včetně té hlavní – Zlatého leoparda. V komorním, ale výsostně emocionálním dramatu o dlouhodobém truchlení a smutku i nutnosti jeho překonání režisérky Désirée Nosbusch Otrava – Příběh lásky (Poison) se Tim Roth a Trine Dyrholm po letech setkávají nad hrobem malého syna. Snímek Cestovní potřeby (Travel Essentials) režisérky Kamily Tarabury přináší příběh americké novinářky polského původu, která musí čelit své minulosti a otevírá potlačované téma sexuálního zneužívání mladých dívek v Polsku.

Nový rok, který nepřišel (The New Year that Never Came) režiséra Bogdana Mureşanu je pak mozaikou příběhů z Temešváru těsně před Vánocemi 1989, kdy se do životů hrdinů pomalu vkrádá revoluční kvas. Film získal cenu v sekci Orizzonti na festivalu v Benátkách. Na projekci naváže v Praze Balcan Disco Party se vstupem zdarma.

V hlavní roli hudba

Sekce Film & Hudba propojuje svět filmu a hudbu v příbězích plných emocí a energie. Sci-fi muzikál Konec (The End) režiséra Joshuy Oppenheimera v hlavních rolích s Tildou Swinton a Michaelem Shannonem zavede diváky do podzemního bunkru, v němž bohatá rodina přežívá ekologickou katastrofu. Jejich křehkou rovnováhu však naruší neznámá dívka. Dalším snímkem je hudební komedie Heavier Trip režisérského dua Juuso Laatio a Jukka Vidgren, která je pokračováním filmu Heavy Trip!. Ta líčí útěk heavymetalové kapely z vězení a její snahu zahrát si nejen na vysněném festivalu, ale i zachránit rodný domek. Diva Futura režisérky Giulie Louise Steigerwalt má v hledáčku vzestup italského porna v 80. a 90. letech, kdy mediální vliv vedl až k zvolení pornohvězdy Ilony Staller známé jako Cicciolina do parlamentu. Dokument Antona Alvareze

Flamenco kytara Yerai Cortése (The Flamenco Guitar of Yerai Cortés) sleduje bouřlivou rodinnou historii jedné z nejvýznamnějších osobností mladé flamenco scény ve Španělsku. Dalším snímkem je stylizovaný hudební dokument Výjimečná slečna Flowerová (The Extraordinary Miss Flower) režisérek Iain Forsyth a Jane Pollard (Nick Cave: 20.000 dní na Zemi), jenž nahlíží na tvorbu islandské zpěvačky Emiliany Torrini, jež nalezla inspiraci v dopisech ze 60. a 70. let.

Novinky filmových matadorů

Sekce Panoráma představuje širší pohled na současný evropský film, který stojí za pozornost. V české předpremiéře bude uvedeno surrealisticky laděné drama Ptáče (Bird) od britské režisérky Andrey Arnold (American Honey, Fish Tank, Sedmilhářky) s Barrym Keoghanem v roli otce, který se chce i přes nelibost vlastní dcery ženit. Film byl vybrán do soutěže festivalu v Cannes. Hostem festivalu bude jeho castingová režisérka Lucy Pardee, jež je známá svým inovativním přístupem ke castingu a vyhledávání talentů. Na DEF povede masterclass, jež je přepravena ve spolupráci se Cinergy. Temnou stránku tenisu a vrcholového sportu odhaluje napínavé drama od Leonarda van Dijla Julie mlčí (Julie Keeps Quiet). V české předpremiéře bude uveden i dokumentární snímek Marie Dvořákové

Svět mezi námi (World Between Us) sledující první úspěchy dnes již světoznámé fotografky Marie Tomanové ve Spojených státech i její strmou cestu vzhůru. Projekci v Praze obě umělkyně uvedou osobně. Během festivalu se do kin vrátí Českým lvem oceněný animovaný film Kristiny Dufkové Život k sežrání (Living Large), který s humorem ukazuje první strasti, lásky i nástrahy dospívání. Když přichází podzim (When Fall is Coming) francouzského režiséra a scenáristy Françoise Ozona (Bazén, 8 žen, Frantz) je elegantní, umně zapletenou houbařskou kriminálkou z francouzského venkova. Film exceloval na festivalu v San Sebastianu, kde vyhrál cenu poroty za scénář a též hereckou trofej pro Perra Lottina. Do protinacistické odbojové skupiny v Berlíně během 2. světové války přezdívané "Rudý orchestr" zavede diváky historický film Andrease Dresena S láskou, Vaše Hilde (From Hilde, with Love). Drama z taneční školy v Iránu Svědkyně (The Witness) Nadera Saeivara představuje morální dilema ženy, která je svědkyní vraždy, jíž policie odmítá z politických důvodů vyšetřovat. Snímek si odvezl Cenu publika z Benátek.

Do světa filmové branže zve diváky film Oskara Roehlera Špatnej rejža (Bad Director), který je provokativní satirou o vyhoření a osobních krizích padesátiletého režiséra, jenž se navzdory všemu snaží dokončit nový film. Další z českých předpremiér je film Láska (Love) Dag Johany Haugerud, ve kterém se lékařka Marianne dokáže osvobodit od romantických ideálů a na chvíli žít tady a teď, bez očekávání a závazků. Film Marco, vybájená pravda (Marco. The Invented Truth), za nímž stojí režiséři Aitor Arregi a Jon Garaño, je satira podle skutečných událostí, kdy neústupný novinář odhalí pravdu o muži, který se chlubil, že přežil koncentrační tábor. Madame Luna Daniela Espinosy (Snadný prachy, Dítě číslo 44, Morbius) je thriller o obchodnici s lidmi, jež se ocitá v uprchlickém táboře a musí se vypořádat se svou temnou minulostí. Drama ženy, která se nedokáže vyrovnat se ztrátou milované osoby a svůj hněv paradoxně obrací ke svým nejbližším, vypráví britský matador Mike Leigh ve filmu Drsné pravdy (Hard Truths). Originální dokumentární film překračující žánry Grand Theft Hamlet Pinny Grylls a Sama Cranea se odehrává v prostředí videohry Grand Theft Auto, kde dva herci během covidu nacvičují Shakespeara. V Brně na projekci naváže beseda na téma GTA.

Divoká příroda a svět zvířat

Sekce Živá planeta otevírá témata ochrany naší planety a péče o životní prostředí. Nabídne Oscarem ověnčený animovaný film Kočičí odysea (Flow) režiséra Gintse Zilbalodise. Projekce snímku doprovodí workshopy animace pro děti či besedy na téma ochrany práv zvířat, ekologie a udržitelnosti. Film je rovněž nominován na Cenu LUX udělovanou Evropským parlamentem společně s Evropskou akademií. Festivaloví diváci se mohou rovněž zapojit do hlasování. Osobně na festivalu uvede režisérka Tereza Kotyk její nový film Nebelkind: Konec mlčení (Nebelkind: The End of Silence), ve kterém se vídeňská chovatelka vydá po stopách uprchlého vlka přes hranice do České republiky a je nečekaně konfrontována s traumatickou minulostí vlastní rodiny.

Na řecký malebný ostrov Poros zavede diváky snímek Kostise Charamountanise Než skončí léto (Kyuka: Before Summer’s End), kde se rovněž nečekaně otevře rodinná historie i staré rány. Alpská příroda pak dominuje filmu Alfa. (Alpha.) Jana-Willema van Ewijka oceněném v Benátkách cenou Europa Cinemas Label v sekci Giornate degli Autori. V lyžařském thrilleru otec a syn čelí nejen rodinným konfliktům, ale i nehostinné přírodě. Unikátní právní drama pak nabídne snímek Obžalován: Pes (Dog on Trial) Laetitie Dosch. Před soud je poprvé opravdu postaven pes a obhajoba a vlastně celý proces vyvolávají otázky o vztahu lidí ke zvířatům. V atmosférickém debutu Nespi dokud (No Sleep Till), který přispívá k diskusi o změnách klimatu, režisérka Alexandra Simpson sleduje evakuace před blížícím se hurikánem na Floridě, zatímco skupina lidí odmítá odejít.



Pocta Michelu Gondrymu

V samostatné retrospektivě připomene DEF francouzského filmového vynálezce Michela Gondryho, jehož filmy propojují hravé, snové příběhy s precizním vizuálním zpracováním. V programu nechybí animovaná novinka Mayo, dej mi název (Maya, Give Me a Title) - poetické i zábavné vyznání hlubokého vztahu k vlastní dceři. Diváci se mohou dále těšit jak na kultovní Věčný svit neposkvrněné mysli (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) s Jimem Carreym a Kate Winslet, který spojuje melancholii a fantazii v příběhu o lásce a ztrátě, tak i fantazijní adaptaci slavného románu Borise Viana Pěna dní (Mood Indigo) plnou barev a tónů s Audrey Tautou a Romainem Durisem. Festivalový program nabízí i surrealistickou komedii Nauka o snech (The Science of Sleep), kde Gondry experimentuje s limity snového a reálného světa. Hlavní role ve filmu ztvárnili Gael García Bernal a Charlotte Gainsbourg. Festival připomene v pásmu videoklipů i Gondryho spolupráci s kapelami a muzikanty jako Daft Punk, Björk, The Chemical Brothers či Kylie Minogue. Partnerem sekce je Kancelář Kreativní Evropa MEDIA.

Doprovodný program

DEF tradičně nabízí i bohatý doprovodný program. Mimo jiné se mohou návštěvníci těšit na několik večerů Mentální hygiena Aleše Stuchlého, kde nekompromisní filmový kritik doplňuje projekce žhavými a zábavnými diskusemi s neotřelými hosty. Pro rodiny s dětmi jsou v rámci vybraných projekcí připraveny filmařské dílny. Další projekce doprovodí diskuse na aktuální témata. V několika městech se uskuteční i pub kvízy na téma evropského filmu. V rámci festivalu se uskuteční i projekce pro seniory a pro školy nebo programy určené odborné veřejnosti. Vedle zmíněné masterclass s castingovou režisérkou Lucy Pardee se koná i seminář pro kinaře, distributory a další filmové profesionály.

Hlavní část Dnů evropského filmu se uskuteční od 2. do 8. dubna v Praze v kinech Světozor, Edison a Přítomnost, dále od 2. do 16. dubna v brněnském kině Art a od 12. do 16. dubna v ostravském Minikině. Festival v regionech proběhne od 9. do 16. dubna v kinech v Boskovicích (Panorama), Frýdku-Místku (Kino Vlast), Havířově (Kino Centrum), Hradci Králové (Bio Centra), Jablonci nad Nisou (Kino Junior), Přerově (Metro 70), Šumperku (Kino Oko), Vrchlabí (Kino Střelnice), Vyškově (Kino Sokolský dům), v Hodoníně (Kino Svět) a ve Znojmě (Kino Svět).

Foto: ideogram.ai