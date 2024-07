Moravské náměstí rozezní Bohemia JazzFest, vstup je zdarma

Brno, 15. července 2024 – Světový jazz rozezní park na Moravském náměstí, kde odstartuje hudební festival Bohemia JazzFest. Divákům zahrají 15. a 16. července zdarma interpreti z celého světa. Kulturní akce se koná i díky podpoře městské části Brno-střed.

Bohemia JazzFest založil v roce 2005 respektovaný jazzový kytarista Rudy Linka. Hudební akce, jež patří mezi největší letní jazzové festivaly v Evropě, každý rok láká na náměstí českých a moravských měst tisíce diváků. I letošní v pořadí devatenáctý ročník zavítá do Brna, kde se pravidelně odehrává od roku 2010. Vystoupení se uskuteční v parku na Moravském náměstí. Celkem se mohou návštěvníci těšit na šest koncertů.

„Bohemia JazzFest je hudebním svátkem. Díky akci do Brna každoročně přijíždí výborní muzikanti ze všech koutů světa. Příchozí mají skvělou příležitost vidět zdarma živá vystoupení a zaposlouchat se do světového jazzu v krásném prostředí parku. Těší mě, že se festival do města opakovaně vrací. Městská část Brno-střed byla doposud partnerem všech ročníků. Také letos festival podporujeme finančně i organizačně,“ sdělil starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).

Brněnskou část festivalu zahájí v pondělí 15. července od 17.30 se svou skupinou polský pianista Krzysztof Kobyliński. Na polskou formaci naváže španělská kapela Javi Ruibal Quartet, která posluchačům zprostředkuje hudební zážitek, jenž spojuje současný jazz a world music. Vrcholem pondělního večera bude vystoupení jedné z hvězd současné jazzové scény, americké zpěvačky Veronicy Swift. Ta si ve své tvorbě troufne nejen na jazz, ale také italskou či francouzskou operu, funk nebo industriální rock.

Rovněž druhý festivalový den nabídne pestrý hudební program, který znovu odstartuje od 17.30. Jako první se příchozím představí slovenská kapela AMC Trio i s kytaristou Samuelem Marinčákem. O hodinu a půl později se na pódiu objeví rakouská kapela Kry. Instrumentální trio původem z Vídně ve své tvorbě kombinuje různé hudební styly. Akce vyvrcholí ve 20.30, kdy vystoupí americká formace Andy James & Jon Cowherd All Stars. Kapela, v níž hrají jedni z nejlepších hráčů na hudební nástroje, vystoupí v České republice vůbec poprvé.

„Cíl festivalu je od samého začátku stejný, nabídnout co možná nejširší skupině lidí kvalitní hudbu, jež byla v naší zemi potlačována přes půl století. Hudební koncerty může navštívit každý. Stačí se jen na chvíli zastavit a poslouchat. Zní to jednoduše, ale v dnešní uspěchané době, kdy je kolem nás tolik hluku a ozývají se nejhlasitěji ti, kteří nemají nejen o hudbě co říct, rozhodně nejde o samozřejmost,“ řekl hlavní organizátor Bohemia JazzFest Rudy Linka.

Zdroj a foto: MČ Brno-střed