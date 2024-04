Divadlo Polárka uvede queer pohádku Princ & Princ

Brno, 31. března 2024 – Divadlo Polárka uvede premiéru inscenace Princ & Princ, která vzniká na motivy stejnojmenné knihy nizozemských autorek Lindy de Haan a Stern Nijland. Pohádka o Princi, který se mezi všemi Princeznami zakouká do druhého Prince, a to mu způsobí takovou radost, že se mu svět převrátí naruby, a z pecivála se stane odvážný Princ, který se svým Princem po boku odjede na dobrodružnou výpravu do džungle. Inscenace je vhodná pro divačky a diváky od pěti let a jejich rodiče.

Divadlo Polárka v aktuální sezóně pojmenované Na tělo! otevírá témata spojená s naším sebepřijetím. V Inscenaci Princ & Princ jde konkrétně o otázku rozmanitosti. Každý z nás je originál. Každému se líbí někdo nebo něco jiného a potřebuje pro svůj život něco nebo někoho jiného. Když to naše “něco jiného” objevíme, vlije se nám do žil nová energie a svět se naplní pestrými barvami. K tomu, abychom to dokázali, potřebujeme respektující společnost, která se nebude pozastavovat nad tím, jací jsme. Proto Divadlo Polárka zařadilo na svůj repertoár pohádku, která pozitivně reprezentuje jiný vztahový a rodinný model, než je ten většinový.

Inscenace Princ & Princ v dramatizaci Jany Startsev a v režii Romana Gombarčeka je pohádka o tom, jak je důležité najít si někoho, s kým si rozumím, s kým mám společné zájmy a s kým se nebudu bát podnikat dobrodružství, které bych sám nikdy nepodnikl. “Pohádky nás formují od útlého věku. Děti skrze ně poznávají nástrahy světa, ale také zjišťují, jaké role mohou v dospělosti zaujímat a co se od nich očekává. Proto považujeme za důležité zařadit do repertoáru inscenaci, která nabídne pohádku, ve které se do sebe ‘zakoukají’ dva princové, ale přitom tuto zkušenost nijak netematizuje. Nijak se nad tím nepozastavuje,” vysvětluje umělecký šéf Jiří Hajdyla.

“Divadlo nikdy nevzniká ve vakuu, ale v konkrétním společenském klimatu. Je potřeba reflektovat témata, která přináší náš každodenní život, a divadlo pro děti by nemělo tvořit žádnou výjimku. Děti jsou velmi citlivé k tomu, co se děje kolem nich, a také k tomu, co se odehrává v nich samých. Zastoupením různých podob vztahů a identit v pohádkových příbězích vedeme děti k respektu k druhým a k lepšímu pojmenování vlastních potřeb. Výběr titulu vycházel z faktu, že na poli scénického umění pro děti nemají menšiny prakticky žádné zastoupení, na rozdíl od audiovizuální tvorby či literatury,” dodává dramaturgyně Jana Startsev.

Výtvarné řešení Davida Severy odkazuje na svět počítačových her. Digitální svět umožňuje nastavit vlastní pravidla a stát se téměř kýmkoliv. Je to bezpečný prostor pro hravost a fantazii. “Hledali jsme vhodný způsob, jak vizuálně zobrazit pestrost a různost světa. Na Malé scéně s malým rozpočtem to byl oříšek. Pak jsme ale přišli s konceptem klíčování, který je dnes ve filmovém průmyslu hojně využíván k vytváření scén a postav. Divačky a diváci uvidí příběh dvou Princů v království, ale oni sami si pak ve vlastní fantazii mohou dotvořit konkrétní podobu kulis a postav, které jim vyhovují,” vysvětluje David Severa.

Inscenace vzniká ve spolupráci s Marcelou Poláčkovou z organizace Konsent, psycholožkou, metodičkou v oblasti sexuálního a genderově podmíněného násilí a spoluautorkou knihy Děti to chtěj vědět taky o sexuální výchově. “Témata sexuální výchovy by pro rodiče neměly být tabu, a to nejen v případě zvídavých dětských dotazů. Už odmalička lze s dětmi otevírat témata, jako jsou tělesná integrita a hranice, respekt, lidská rozmanitost, sexualita, identita, tělo a zdravý vztah k němu, komunikace, intimita, láska, vztahy… Otevřenou komunikaci úměrnou věku ostatně doporučuje i Světová zdravotnická organizace,” vysvětluje Marcela Poláčková.

V rolích dvou Princů se můžete těšit na Václava Dvořáka a Alfreda Texela Schmidtkeho. Kralováním unavenou Královnu ztvární Kateřina Jebavá a dvorního Kocoura, Princova rádce, rozehraje Anna Hřebíčková. Hudbu do inscenace připravila Martina Paulenová.

Předpremiéra a premiéra se uskuteční 13. 4. 2024 v 10:00 a v 15:30 v Divadle Polárka v Brně.

