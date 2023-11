Rapové duo londýnských důchodců Pete & Bas přijede zbořit Flédu

Brno, 16. listopadu, 2023 – Pete & Bas dokazují, že hip-hopová scéna nepatří jen mladým. Za krátkou dobu se britští senioři stali virální senzací, jejich klipy mají miliony zhlédnutí a vlastní turné po Velké Británii se jim podařilo vyprodat. Brněnským fanouškům se poprvé představí 30. listopadu na Flédě.

Rapové duo z Londýna by nebylo nic překvapivého, kdyby se za jmény Pete & Bas neskrývali důchodci ve věku přes sedmdesát let. Peter Bodwitch je bývalým zaměstnancem pošty, Basil Belgrave celý život pracoval jako učitel hry na piano. Jejich první setkání proběhlo úplnou náhodou v supermarketu v roce 2017. Pete zde zrovna nakupoval, když v jedné ze zadních místností zaslechl Basila, jak hraje na piano. Hned se dali do řeči a krátce na to začali společně experimentovat s psaním textů. S výběrem žánru přišel Pete, který si drill a rap oblíbil díky své vnučce.

Jako duo společně vtrhli na scénu debutovým singlem Shut Ya Mouth (2018). Ten poprvé naživo představili pro dvanáct lidí v rámci své úplně první show v Deptfordu. Navázali neméně úspěšnými singly Dents in A Peugeot (2019) a The Old Estate (2020) s umělcem M24, který je jedním z nejznámějších drill raperů ve Velké Británii. V roce 2021 vydali debutové album Quick Little Mixtape a hity jako Mr Worldwide (2022) nebo Gangster Sh** (2023) získaly několik milionů zhlédnutí.

Od první show pro desítku lidí to za pár let dotáhli až k vyprodané koncertní šňůře po Velké Británii. Na Instagramu mají téměř milion sledujících a jejich klipy dohromady čítají desítky milionů zhlédnutí. Objevili se také ve známé drill sérii Plugged In, kde se svým freestylem sklidil velký úspěch. Britská část letošního turné byla ze zdravotních důvodů Peta odložena na příští rok. Premiérový koncert na Flédě ale proběhne podle plánu v kompletní sestavě 30. listopadu.