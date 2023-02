Divadlo Polárka chystá festival Mimiart pro nejmenší diváky a jejich rodiče

Brno, 21. února 2023 - V Divadle Polárka se o jarních prázdninách ve dnech 11.–14. března již podruhé uskuteční divadelní festival pro nejmenší diváky Mimiart. Polárka na něm uvede obě své inscenace pro děti od 0 do 3 let, jako hosté vystoupí pražské Studio DAMÚZA a Nezávislé divadelné zoskupenie ODIVO ze Slovenska. Kromě divadelních představení jsou na programu festivalu také workshopy nebo montessori herna ve foyer divadla. V rámci programu pro dospělé bude, vůbec poprvé v Brně, uvedena inscenace A studia Rubín Jenom matky vědí, o čem ten život je.

Loňský nultý ročník, který se těšil velkému zájmu veřejnosti, prokázal, že o program pro nejmenší diváky a jejich rodiče je velký zájem. Proto se Divadlo Polárka rozhodlo zařadit festival Mimiart mezi své pravidelné akce a vy se tak letos můžete těšit na 1. festivalový ročník.

“Představení pro nejmenší děti jsou vždy vyprodaná téměř ihned po spuštění prodeje. Festivalem se tak snažíme uspokojit poptávku rodičů a umožnit jim shlédnout také inscenace mimobrněnských souborů. Kulturní nabídka pro nejmenší děti stále není příliš bohatá, v České Republice zatím probíhá pouze festival KUK!, kterým jsme se částečně inspirovali, v Brně obdobná akce není,” říká vedoucí Polárky Natálie Pelcová. ”První setkání dětí s divadlem je pro nás velmi důležitý, až formativní moment, proto chceme nabídnout nejmenším dětem program s vysokou uměleckou kvalitou a vytvořit tak prostor pro smysluplné trávení času dětí a rodičů,” doplňuje ji organizátorka festivalu Marie Bravencová, lektorka Malého vozu Divadla Polárka.

Vedle dvou domácích představení z repertoáru Divadla Polárka: Slyšíš? Kdo to zpívá? a Co šeptají stromy? budou ke shlédnutí inscenace pražského Studia Damúza Batosnění a Já, ty a to. Ze Slovenska k nám přijede zahrát Nezávislé divadelné zoskupenie ODIVO svou úspěšnou inscenaci Aero, která je určena pro diváky od 1,5 do 5 let, jejich rodiče a všechny, kteří mají chuť si ulítnout. Program festivalu uzavře oblíbená Tančírna z produkce Divadla Polárka.

Součástí festivalu budou kromě divadelních představení také workshopy pro rodiče s dětmi, které se už staly neodmyslitelnou součástí Polárky. Tentokrát se můžete těšit na pohybový workshop Akrobatem od mala pod vedením Juliány Vališkové z Divadla DIP, na kterém si společně s dětmi můžete vyzkoušet základy párové akrobacie. Svou premiéru bude mít na festivalu workshop Co je moje doma z dílny lektorů Malého vozu, který vychází z principů montessori pedagogiky a svobodné hry.

Letos se festival rozrostl také o tematický program pro dospělé s cílem otevírat tabuizovaná témata kolem rodičovství. V neděli 12. 3. 2023 bude uvedena inscenace A studia Rubín Jenom matky vědí, o čem ten život je, divadelní dokument o tom, jak česká společnost vnímá mateřství a otázky péče o dítě či rodinného rozpočtu. Po představení bude následovat diskuze s herci a režisérkou inscenace Barbarou Herz. Dále jsme navázali spolupráci se spolkem Úsměv mámy, jenž se dlouhodobě zabývá osvětou zaměřenou na mateřské psychické obtíže. V rámci festivalu proběhne přednáška na téma Křehká mateřská psychika. “Rodičovská dovolená s sebou mnohdy nese pocit sociální izolace, je pro nás důležité, že Mimiart může být prostorem pro inspirativní setkání rodičů, sdílení a diskuzi o palčivých tématech, které s mateřstvím a výchovou dětí souvisí,” uvádí dramaturgyně Polárky Alžběta Michalová.

Během festivalu můžete také využít doprovodného programu ve foyer divadla, kde pro vás bude otevřená montessori herna pro děti, bazárek a swap s oblečením a samozřejmě kavárna Polárkafé se speciálním festivalovým menu.

Program festivalu:

SO 11. 3.

9.30 / Batosnění (Studio DAMÚZA) / Velká scéna (10 měsíců+)

11.00 / Batosnění (Studio DAMÚZA) / Velká scéna (10 měsíců+)

14.00 / Slavnostní otevření bazárku a swapu dětských věcí / foyer divadla

14.30 / Slyšíš? Kdo to zpívá? (Divadlo Polárka) / Malá scéna (0+)

15.00 / Akrobatem od mala - workshop (Divadlo DIP) / Velká scéna (2+)

16.00 / Slyšíš? Kdo to zpívá? (Divadlo Polárka) / Malá scéna (0+)

NE 12. 3.

9.30 / Aero (Nezávislé divadelné zoskupenie ODIVO) / Velká scéna (18 měsíců+)

11.00 / Aero (Nezávislé divadelné zoskupenie ODIVO) / Velká scéna (18 měsíců+)

14.30 / Co je moje doma - workshop (Malý vůz Divadla Polárka) / Malá scéna (pro rodiče s dětmi 1+)

16.00 / Co je moje doma - workshop (Malý vůz Divadla Polárka) / Malá scéna (pro rodiče s dětmi 1+)

17.30 / Jenom matky vědí, o čem ten život je + diskuze po představení (A studio Rubín) / Velká scéna (program pro dospělé)

PO 13. 3.

9.30 / Co šeptají stromy (Divadlo Polárka) / Malá scéna (0+)

11.00 / Co šeptají stromy (Divadlo Polárka) / Malá scéna (0+)

14.30 / Já, ty a to (Studio DAMÚZA) / Velká scéna (10 měsíců+)

16.00 / Já, ty a to (Studio DAMÚZA) / Velká scéna (10 měsíců+)

17.30 / Křehká mateřská psychika - přednáška Úsměv mámy / Malá scéna (pro rodiče)

ÚT 14. 3.

9.30 / Co šeptají stromy (Divadlo Polárka) / Malá scéna (0+)

11.00 / Co šeptají stromy (Divadlo Polárka) / Malá scéna (0+)

16.00 / Tančírna (Divadlo Polárka) / Velká scéna (2+)

+ doprovodný program pro děti a rodiče ve foyer divadla

Zdroj a foto: Divadlo Polárka