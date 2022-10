PSH vyrážejí na Nekonečnou tour koncertů a filmu oceněného ve Varech, první zastávka je v Brně v kině Scala a klubu Fléda

Brno, 4. října 2022 - Po úspěšném uvedení filmu režiséra Štěpána FOK Vodrážky a scenáristy Petra Cífky PSH Nekonečný příběh vyráží kapela PSH na koncertní šňůru Nekonečná tour spolu s tímto diváckým hitem z letošního MFF Karlovy Vary. Diváci v šesti městech v Čechách a na Slovensku budou mít výjimečnou možnost doplnit si ucelený obrázek o kapele díky spojení energie z živého koncertu, filmu a „face to face" debaty se členy kapely Vladimirem 518, Orionem a Mikem Trafikem. Nekonečná tour začně 8. října v Brně a bude pokračovat zastávkami 14. října v Hradci Králové, 21. října v Liberci a vyvrcholí 27. října v Praze, na Slovensku pak 6. října v Košicích a 7. října v Bratislavě.

Kompletní informace o Nekonečné tour s možností zakoupení vstupenek najdete zde.

Ve všech šesti městech budou členové legendární kapely PSH, která si své fanoušky získala autenticitou, vtipem i tvrdou prací, odpovídat osobně a naživo v rámci diskuse po projekci divákům v sále, poté odehrají koncert v nedalekém klubu. V Brně se bude promítat ve Scale a koncert proběhne na Flédě, v Hradci Králové si film i koncert fanoušci užijí v Náplavka café & music baru, v Liberci bude film uveden v kině Varšava a koncert se odehraje v klubu Bunkr, v Praze pak projekce proběhne v kině Světozor a koncert v Lucerna Music Baru. V Košicích bude film k vidění v Tabačka Kulturfabrik a koncert pak v klubu Colosseum, v Bratislavě diváci snímek uvidí v Cinema City Aupark a koncert bude v Majestic Music Clubu.

Foto: Vojtěch Veškrna

Snímek PSH Nekonečný příběh překvapí otevřeností, autentickou syrovostí a ochotou kapely jít na dřeň. Nabízí spoustu nepublikovaných záběrů a soukromých archivů a hlavně pořádnou porci rapu. Tu si diváci mohou užít i díky textovým přepisům přímo v obraze, texty spolu s výraznou grafikou se tak stávají nedílnou součástí filmu. „Nikdy jsme se nepřetvařovali, naše texty obsahujou reálný zážitky a postoje, případně nějaký ujetý představy. Vykecali jsme na sebe vždycky všechno, a to i ty temný a nekorektní aspekty našich životů. V dokumentu tomu nakonec není jinak," říká Vladimir 518 a Orion. Režisér filmu Štěpán FOK Vodrážka a scenárista Petr Cífka od začátku věděli, že nechtějí vystavět oslavný pomník, ale ukázat příběh kapely jako příběh tří kluků – kamarádů, které spojily společné zájmy jako hudba a graffiti a kteří zažili své vrcholy i pády. „Od tvůrců dokumentu i očekáváš, že se na tu tvoji kapelu podívají z odstupu, nezatíženě, asi i kriticky. Klukům z toho všeho blázince, co jsme prožili, vylezl jeden hlavní motiv, a to je naše přátelství. A je pravda, že o tom co máme my, si může většina ostatních kapel nechat jenom zdát. I my prožíváme samozřejmě období, kdy je dusno, hádáme se, navzájem se sereme, ale nad tím vším je základní fakt, že se máme rádi a jeden druhýho respektujeme," dodávají Vladimir 518 s Orionem. Ve filmu se kromě Vinnetoua a Old Shatterhanda symbolizujících ono nerozlučné kamarádství objeví také DJ Wich, Roman Holý, Matěj Ruppert či například Saskia Burešová.

Dokument o PSH měli diváci možnost doposud vidět pouze na festivalu v Karlových Varech a na speciální zářijové akci ve vybraných českých kinech s on-line debatou po projekci. Nekonečná tour je další unikátní rozšířenou možností, jak zažít v průběhu jednoho večera film i debatu a tentokrát i koncert kapely PSH. Vstupenky do kina a lístky na koncert se prodávají zvlášť. Distributorem je Aerofilms, producenty snímku jsou Vratislav Šlajer a Jakub Košťál z Bionautu. Koproducentem dokumentu je Česká televize. Film podpořil Státní fond kinematografie.

Film byl oceněný diváckou cenou na MFF Karlovy Vary 2022.

6.10. Košice - 17.30 projekce a debata Tabačka Kulturfabrik, 20.30 koncert klub Colosseum

- 17.30 projekce a debata Tabačka Kulturfabrik, 20.30 koncert klub Colosseum 7.10. Bratislava - 17.30 projekce a debata Cinema City Aupark, 21.00 koncert Majestic Music Club

- 17.30 projekce a debata Cinema City Aupark, 21.00 koncert Majestic Music Club 8.10. Brno - 19.30 projekce a debata kino Scala, 22.30 koncert klub Fléda

- 19.30 projekce a debata kino Scala, 22.30 koncert klub Fléda 14.10. Hradec Králové - 18.00 projekce a debata Náplavka café & music bar, 21.00 koncert Náplavka café & music bar

- 18.00 projekce a debata Náplavka café & music bar, 21.00 koncert Náplavka café & music bar 21.10. Liberec - 17.30 projekce a debata kino Varšava, 22.00 koncert klub Bunkr,

- 17.30 projekce a debata kino Varšava, 22.00 koncert klub Bunkr, 27.10. Praha - 19.30 projekce a debata kino Světozor, 23.00 koncert Lucerna Music Bar

Úvodní foto: Ondřej Musil