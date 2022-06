Cyklus staré hudby BACHA NA MOZARTA! vstupuje do druhého desetiletí své existence

Brno, 2. června 2022 - Hudební cyklus BACHA NA MOZARTA! začínal v roce 2012 s odvážnou ambicí – atraktivní formou přiblížit hudbu klasiků 17. a 18. století dnešnímu divákovi. Setrvale vysoká programová i interpretační úroveň a nadšené ovace v zaplněných sálech během následujících deseti ročníků jsou tím nejvýmluvnějším důkazem o úspěchu této mise. Zahajovacím koncertem 21. září cyklus BACHA NA MOZARTA! vstoupí do 11. ročníku a opět přinese proslulé tituly i novodobé premiéry, vedle známých jmen se představí mladí, perspektivní umělci. Vše za osobní přítomnosti mistrů Bacha a Mozarta, kteří pohotově glosují počiny svých kolegů komponistů.

Abonentní cyklus staré hudby BACHA NA MOZARTA! na prestižních místech v Brně už desátým rokem realizuje špičkový evropský soubor Czech Ensemble Baroque pod vedením dirigenta Romana Válka. Letošní 11. sezóna začne 21. září koncertem Bachových kantát, kde se v nezvyklé roli dirigenta představí špičkový německý kontratenorista Andreas Scholl a vyvrcholí 1. června závěrečným koncertem Moteta pro královnu Kristýnu. Připraven je také tradiční vánoční koncert, který představí „mladší sestru“ přeslavné „Rybovky“, nebo díla velikána italské hudby, který tvoří pomyslný most mezi renesancí a barokem, Claudia Monteverdiho. Mimořádný koncert mimo abonmá 7. února nabídne opravdovou hudební lahůdku: Concordia de‘ pianetti Antonia Caldary. Koncert bude doslova plejádou nejzářivějších hvězd a aspiruje na nejlépe obsazený koncert celé hudební sezóny. Brněnskému publiku se na jednom pódiu představí kontratenoristé Valer Sabadus, Carlos Mena a stálý host ansámblu Andreas Scholl, ale také barytonista Adam Plachetka, tenorista Krystian Adam, sopranistka Hana Blažíková a mezzosopranistka Dagmar Šašková.

„Dílo má velmi blízko k Čechám a Moravě. V roce 2023 budeme slavit výročí korunovace Karla VI. Na počest nového císaře, který se na cestě z Prahy zastavil na několik dní ve Znojmě, složil Antonio Caldara tuto speciální vozovou operu o jejíž znovuobjevení se v Brně společně s posluchači pokusíme,“ přibližuje nejvýznamnější projekt roku dirigent a dramaturg cyklu, Roman Válek.

„Spolu s novým desetiletím přinášíme také nový abonentní systém, aby si mohl své abonmá vybrat opravdu každý. Zájemci si mohou koupit abonentku na všech 7 koncertů, ale můžou si zvolit také abonentku jen na 3 koncerty v Besedním domě nebo 4 koncerty v katedrále na Petrově. Jinak jsou řešeny také sektory a věříme, že to vše přispěje ještě k větší spokojenosti našich diváků,“ upřesňuje novinky Tereza Válková.

Předprodej vstupenek i abonentek již byl zahájen a zájemci je mohou zakoupit jak online na serveru SMSTicket, tak fyzicky v předprodeji TIC BRNO na ulici Panenská a nebo na závěrečném koncertu 10. sezóny Bacha na Mozarta!, který se uskuteční 15. června na Petrově.

KONTAKT: Tereza Válková, +420 731 494 167

BACHA NA MOZARTA! 11. sezóna Brno

Czech Ensemble Baroque & Roman Válek

Program:

SCHOLL DIRIGUJE BACHA

st 21. 9. 2022| 19:00 | Katedrála Petrov

PROGRAM J. S. Bach: Himmelskönig, sei willkommen BWV182; Herr, gehe nicht BWV105

SOLI P. Radostová, L. Netušilová, J. Kubín, M. Marhold

dirigent: Andreas Scholl

MADRIGALY VÁLEČNÉ A MILOSTNÉ

čt 27. 10. 2022| 19:00 | Besední dům

PROGRAM C. Monteverdi: Madrigali Guerrieri et Amorosi - výběr z 8. knihy

MICHNA: REQUIEM

st 16. 11. 2022| 19:00 | Katedrála Petrov

PROGRAM A. V. Michna z Otradovic: Sacra et litaniae: Missa de profunctis, Missa I.

ČESKÁ MŠE PŮLNOČNÍ

st 21.12.| 19:00 | Besední dům

PROGRAM J. J. Ryba: Missa pastoralis in C - Missa in nativitate Domini in nocte

SOLI R. Kružíková, L. Netušilová, J. Kubín, D. Harant a další

SELVA MORALE E SPIRITUALE

st 8. 3. 2023| 19:00 |Katedrála Petrov

PROGRAM C. Monteverdi: Selva morale e Spirituale - výběr ze sbírky

SOLI P. Radostová, J. M. Procházka, R. Kružíková a další

BACH PARODICKÝ

st 26. 4. 2023 | 19:00|Besední dům

PROGRAM J. S. Bach: Koncert BWV 1052, Wir müssen durch viel Trübsal BWV146, Der Geist hilft unsrer Schwachheit

SOLI J. Havrlant cembalo, M. Čermák varhany

TŮMA: MOTETA

čt 1.6.| 19:00 | Katedrála Petrov

PROGRAM I. Tůma: Mottetum De tempore, Mottetum de St. Joanne Baptista a další z motet pro sóla, sbor a orchestr

SOLO Andreas Scholl

MIMOŘÁDNÝ KONCERT

út 7. 2. 2023 | 19:00 | Besední dům

KONCERT NENÍ SOUČÁSTÍ ABONMÁ

PROGRAM A. Caldara: Concordia de' pianetti - koncertní provedení opery

SOLI V. Sabadus, A. Scholl, A. Plachetka, K. Adam, C. Mena, H. Blažíková, D. Šašková

