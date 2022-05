Letní scény Divadla Bolka Polívky 2022

Brno, 31. května 2022 - Zlata Adamovská, Petr Nárožný, Simona Stašová, Iva Janžurová, Karel Roden, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Pavel Liška, Anna Polívková, Vladimír Polívka… a samozřejmě Bolek Polívka. Sedmý ročník Letních scén Divadla Bolka Polívky přivede na jeviště pod hvězdnou oblohou ty nejzářivější stálice i vycházející hvězdy současného tuzemského divadla. Od 11. června do 14. srpna se bude hrát v amfiteátru na Kraví hoře v Brně, od 5. do 9. července v amfiteátru v Mikulově a 12. a 13. července na nádvoří Zámku Slavkov – AUSTERLITZ. Vstupenky je možné zakoupit online na webu https://letniscena.divadlobolkapolivky.cz

Nejvíce představení v rámci Letních scén Divadla Bolka Polívky 2022 bude hostit amfiteátr v zadní části areálu koupaliště v Brně na Kraví hoře. Ten po loňské rozsáhlé rekonstrukci nyní nabízí 540 komfortních míst k sezení, zázemí s občerstvením a toaletami. A jako bonus – krásný výhled na Brno! Program zdejší letní scény zahrnuje novinky i osvědčené repertoárové hity z Divadla Bolka Polívky i ze spřátelených divadel.

Hned dvě brněnské premiéry zdobí program letní scény na Kraví hoře: 14. července Nikdy není pozdě – důmyslně vystavěná komedie pro dva herce, Janu Paulovou a Václava Vydru, v šesti rolích. Kromě třaskavých humorných situací čekejte i ztišené tóny k zamyšlení. A 11. srpna bude v Brně poprvé uvedena komedie Už je tady zas! o tom, co všechno by se mohlo stát, kdyby se dnes v parku probudil Adolf Hitler – v hlavní roli Ondřej Kavan.

Na soukromý kurz herectví se přihlásí nejen mladí lidé, kteří se chtějí připravit na přijímačky, ale i tři frustrované ženy řešící vlastní „dramata“ (jednu z nich si zahraje Zuzana Kronerová). Jak jim to půjde, to uvidíte 8. srpna v komedii Herečky. V úterý 2. srpna zaručeně pobaví také novinka s Markem Adamczykem Hledám ženu, nástup ihned, jejíž bláznivou zápletku naznačuje už sám název. Divadlo A. Dvořáka Příbram přiveze 30. června nové nastudování Balady pro banditu. V hlavních rolích nesmrtelného příběhu Nikoly Šuhaje loupežníka o velké lásce a zradě se představí Anna Fixová a Pavel Batěk.

Chybět nebude ani legendární inscenace Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho 11. a 14. června s Bolkem Polívkou v hlavní roli. V úterý 21. června pak do Brna zavítá Špinarka. Přijíždí, jak taky jinak, z Ostravy, kde pro jeviště zpracovali osud malé velké zpěvačky Věry Špinarové v Divadle Petra Bezruče. Vloni měla na Kraví hoře premiéru, nyní se sem opět vrací S láskou Mary. Do příběhu o tom, jak se poklidný dámský dýchánek může proměnit v nejdivočejší mejdan a životní jízdu, vás zavedou Veronika Žilková a její spoluhráčky 20. června a pak 31. července. O ženách, které se zkoušejí naučit, jak žít, a hlavně být šťastné, je také inscenace Švandova divadla Cry baby cry 23. června. V neděli 14. srpna bude amfiteátr patřit koncertu kapely Golden Delicious – ostřílené brněnské formaci směle kralující večírkům napříč celou republikou. Rock’n’roll, rock, pop, funk, disco rules for ever!

Začátky představení jsou vždy ve 20.30 s výjimkou představení Shirley Valentine (24. a 25. 7.) a všech představení v Mikulově, která začínají již ve 20.00.

Program Letních scén Divadla Bolka Polívky 2022

Amfiteátr Kraví hora

11. 6. a 14. 6., 20.30 – PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO / Divadlo Bolka Polívky / Hrají: Bolek Polívka, Pavel Liška, Radim Fiala, Otmar Brancuzský, Sara Venclovská / Mariana Chmelařová

12. 6., 20.30 – DNA / Divadlo Bolka Polívky / Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, David Rotter, Jaromír Barin Tichý

13. 6., 20.30 – ŠAŠEK A SYN / Divadlo Bolka Polívky / Hrají: Vladimír Polívka, Bolek Polívka, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, Jaromír Barin Tichý, Miloslav Maršálek, David Rotter

15. 6., 20.30 – TŘI GRÁCIE Z UMAKARTU / Studio DVA divadlo / Hrají: Zlata Adamovská, Ilona Svobodová, Anežka Rusevová

16. 6. a 29. 7., 20.30 – CAVEMAN / Agentura Point / Hraje: Jan Holík / Jakub Slach

17. 6. a 18. 6., 20.30 – KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY / Studio DVA divadlo / Hrají: Bob Klepl / Mojmír Maděrič, Kryštof Hádek / Václav Jílek, Michal Slaný, Filip Blažek / Roman Štabrňák

19. 6., 20.30 – POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ / Agentura Harlekýn / Hrají: Petr Nárožný, Simona Stašová

20. 6. a 31. 7., 20.30 – S LÁSKOU MARY / Divadlo Bolka Polívky a StageArtCz / Hrají: Veronika Žilková, Eva Novotná / Gabriela Štefanová, Hana Halberstadt, Ondřej Dvořák, Elena Trčková / Simona Rejdová

21. 6., 20.30 – ŠPINARKA / Divadlo Petra Bezruče Ostrava / Hrají: Markéta Matulová, Kateřina Krejčí, Jakub Burýšek, Dušan Urban / Ivan Binar, Vojtěch Johaník, Jáchym Kučera ad.

22. 6., 20.30 – HRDÝ BUDŽES / Divadlo Antonína Dvořáka Příbram / Hrají: Barbora Hrzánová, Libor Jeník, Jarmila Vlčková

24. 6. a 28. 7., 20.30 – REBELKY / Divadlo Bolka Polívky / Hrají: Chantal Poullain, Štěpánka Křesťanová

25. 6., 20.30 – LORDI / SergeArt / Hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko, Martin Kotecký

26. 6., 20.30 – NA ZLATÉM JEZEŘE / Agentura Harlekýn / Hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, Marika Procházková, Vasil Fridrich/ Jan Teplý ml., Jaromír Nosek / Karel Zima ad.

27. 6., 20.30 – EUROPEANA / Divadlo Na zábradlí / Hrají: Jiří Vyorálek, Jan Hájek, Magdaléna Sidonová, Dita Kaplanová, Anežka Kubátová, Václav Vašák, Miloslav König, Jiří Kniha

28. 6., 20.30 – PROSLOV / Divadlo Bolka Polívky / Autor a hraje: Anna Polívková

29. 6. a 19. 7., 20.30 – PUSŤTE MĚ VEN! / Divadlo Kalich / Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová

30. 6., 20:30 – BALADA PRO BANDITU / Divadlo A. Dvořáka Příbram / Hrají: Pavel Batěk, Anna Fixová, Jiří Vojta, Lukáš Král / Lukáš Typlt, Martin Dusbaba, Vladimír Senič ad.

2. 7., 20.30 – SEX PRO POKROČILÉ / Studio DVA divadlo / Hrají: Jana Krausová, Karel Roden

13. 7., 20.30 – PÁNSKÁ ŠATNA ANEB MUŠKETÝŘI V MEXIKU / Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Petr Vacek, Jan Jiráň, Martin Janouš, Petr Hojer

14. 7., 20.30 – BRNĚNSKÁ PREMIÉRA – NIKDY NENÍ POZDĚ / Divadlo Kalich / Hrají: Jana Paulová, Václav Vydra

15. 7., 20.30 – OSCAR PRO EMILY / Studio DVA divadlo / Hrají: Carmen Mayerová, Petr Kostka, Václav Jílek / Ivan Lupták

6. 7., 20.30 – PRÁSKNI DO BOT / Divadlo Na Jezerce / Hrají: Jan Hrušínský, Vlastimil Zavřel, Václav Liška

17. 7., 20.30 – 4 SESTRY / Studio DVA divadlo / Hrají: Ivana Chýlková, Jana Stryková / Lucie Pernetová, Anna Šišková, Berenika Kohoutová / Zuzana Stavná, Roman Štabrňák

18. 7., 20.30 – BEZ PŘEDSUDKŮ / Divadlo Kalich / Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček

22. 7., 20.30 – MANŽELSTVÍ V KOSTCE / Divadlo Komediograf / Hrají: Zuzana Kronerová, Oldřich Navrátil

23. 7., 20.30 – PAVOL SERIŠ: POZEMŠŤAN / Divadlo Bolka Polívky / Autor a hraje: Pavol Seriš

24. a 25. 7., 20.00 – SHIRLEY VALENTINE / Filmová a divadelní agentura / Hraje: Simona Stašová

27. 7., 20.30 – DROBEČKY Z PERNÍKU / Agentura Harlekýn / Hrají: Simona Stašová, Andrea Daňková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto Čekan / Filip Cíl, Vojtěch Záveský

30. 7., 20:30 – ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI / Divadlo Kalich / Hrají: Jiří Lábus, Oldřich Kaiser

4. 8., 20.30 – DUETY / Studio DVA divadlo / Hrají: Monika Absolonová, Filip Blažek

7. 8., 20.30 – PÁNSKÝ KLUB / Divadlo Na Jezerce / Hrají: Milan Šteindler, Kristýna Hrušínská, Daniel Šváb / Michal Stejskal, Zdeněk Žák, Rudolf Stärz, Martin Leták

9. 8., 20.30 – NA POSLEDNÍ CHVÍLI / Agentura Harlekýn / Hrají: Václav Vydra, Josef Carda / Martin Zahálka, Daniel Kadlec / Miroslav Sabadin ad.

10. 8., 20.30 – OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ / Studio DVA divadlo / Hrají: Jana Krausová, Karel Roden, Petr Pěknic

11. 8., 20.30 – BRNĚNSKÁ PREMIÉRA – UŽ JE TADY ZAS! / Divadlo Na Jezerce / Hrají: Ondřej Kavan, Kristýna Hrušínská, Zdeněk Hruška / Libor Hruška ad.



Amfiteátr Mikulov

5. 7., 20.00 – DNA / Divadlo Bolka Polívky / Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, David Rotter, Miloslav Maršálek / Jaromír Barin Tichý

7. 7., 20.00 – SEX PRO POKROČILÉ / Studio DVA divadlo / Hrají: Jana Krausová, Karel Roden

8. 7., 20.00 – BROUK V HLAVĚ / Studio DVA divadlo / Hrají: Filip Blažek, Jitka Schneiderová, Roman Štabrňák, Michal Slaný, Lukáš Král, Lucie Pernetová / Anna Fixová, Petr Pěknic ad.

9. 7., 20.00 – DUETY / Studio DVA divadlo / Hrají: Monika Absolonová, Filip Blažek

Zámek Slavkov u Brna

12. 7., 20.30 – PÁNSKÁ ŠATNA ANEB MUŠKETÝŘI V MEXIKU / Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Petr Vacek, Jan Jiráň, Martin Janouš, Petr Hoje

13. 7., 20.30 – SEX PRO POKROČILÉ / Studio DVA divadlo / Hrají: Jana Krausová, Karel Roden