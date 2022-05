Hudebně-švestkový festival Trnkobraní se vrací

Brno, 24. května 2022 - Kompletní line-up letošního 53. ročníku oznamuje hudebně-švestkový festival Vizovické Trnkobraní, který se koná v pátek a sobotu 19. a 20. srpna v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích nedaleko Zlína. Návštěvníci této největší hudební události letní festivalové sezóny ve Zlínském kraji se mohou těšit na špičky české i slovenské hudební scény, jako jsou kapely Chinaski, Rybičky 48, Tři sestry, Harlej, No Name či Mirai nebo zpěváky Tomáše Kluse, Katarínu Knechtovou a další interprety a kapely. Chybět nebude tradiční soutěž v pojídání švestkových knedlíků.

Fanoušci na Trnkobraní dále uvidí koncerty rockových kapel a uskupení, jako je Argema, Alkehol či B.S.P., ale také například skupin Visací zámek či Mňága a Žďorp. Program nabídne i tradiční hvězdy, jako jsou Fleret a Kosovci. Součástí festivalu bude i oblíbená soutěž v pojídání švestkových neboli trnkových knedlíků otevřená široké veřejnosti, která díky své krajové originalitě pravidelně vzbuzuje zájem zahraničních médií. Ta letos proběhne v sobotu od 13.20 hodin. Do pojídání švestkových knedlíků se opět zapojí i vystupující kapely, které mají vlastní soutěž probíhající po celou dobu festivalu. „Těšíme se, že letos návštěvníkům opět naservírujeme to nejlepší z české i slovenské hudební scény, ale také z toho, co mikroregion Vizovicko nabízí – místní švestkové speciality a v neposlední řadě také proslulý mok z největší ovocné palírny na světě. Legendární Trnkobraní je zpět v plné síle," říká organizátor festivalu Michal Šesták. Ve festivalovém areálu tak bude možné ochutnat ovocné knedlíky vyráběné z různých druhů ovoce, ze kterých likérka Rudolf Jelínek vyrábí své destiláty, nebo navštívit v rámci speciálních exkurzí palírnu či muzeum slivovice.

V pátek se areál festivalu otevře v 15 hodin a návštěvníci si budou moci dále poslechnout koncerty kapel Křídla, či Doktor PP. V sobotu bude areál otevřen od 10 hodin a vystoupí také kapela Desmod, zpěvačka Debbi, Annabelle a Street 69.

Trnkobraní pro návštěvníky chystá i letos vysoký komfort, v prostoru před festivalovým areálem bude k dispozici nově i úschovna zavazadel. Ubytovat se bude možné opět v placeném VIP kempu, bezpečném, oploceném, hlídaném a osvětleném prostoru s nonstop recepcí a úschovnou, možností dobití telefonů, sprchami s teplou vodou, umývárnami a sociálním zařízením s pravidelným úklidovým servisem, nebo ve stanovém městečku zdarma.

Vstupenky na Trnkobraní lze ještě do 31. května zakoupit za sníženou cenu na oba dny za 1150 korun, 1600 s VIP kempem, 650 na pátek, 700 na sobotu a VIP kemp na dva dny za 550 korun. Na místě bude permanentka stát 1500 korun, s VIP kempem 2100 korun, páteční vstup 800 korun, sobotní 900 korun a VIP kemp na dva dny 700 korun. Připraveny jsou slevy pro děti různých věkových kategorií, seniory a ZTP/P. Vstupenky lze koupit na http://www.vizovicketrnkobrani.cz/vstupenky/ Více na www.trnkobrani.cz

Interpreti na letošním 53. Vizovickém Trnkobraní: No Name, Doktor PP, B.S.P., Visací zámek, Tři sestry, Mňága a Žďorp, Rybičky 48, Křídla, Argema, Katarína Knechtová, Street 69, Gazdina Roba, Tomáš Klus, Annabelle, Desmod, Debbi, Chinaski, Fleret, Mirai, Alkehol, Harlej, Kosovci.

Vstupenky můžete koupit za zvýhodněnou cenu v předprodeji do 31. května.