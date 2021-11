Suiseki – umění hledat kouzlo kamenů

Brno, 1. prosince 2021 - Máte dojem, že už jste tento titulek před časem četli? Máte pocit déjà vu? Ba ne, pozvánku na tuto výstavu jsme již zhruba před rokem opravdu psali, jenže covid způsobil, že vůbec nezačala, a tak teď tedy znovu a doopravdy...

Suiseki je tradiční umění Gongshi, neboli umění tzv. pohledových kamenů, jehož počátky sahají do Číny do období dynastie Chang. Číňané určité kameny považovali za stavební pilíře matky Země a stejně jako lidi a zvířata, za živé tvory. Kochali se jejich krásou a meditovali nad jejich historií a symbolikou. Úctu a respekt vůči těmto kamenům vyjadřovali například tím, že je sbírali a následně umisťovali v osobitých prostorách – například chrámech a zahradách k nim patřícím.

Během 6. století n. l. se toto umění rozšířilo i do Japonska a začalo být označováno jako Suiseki, kde slovo Sui je japonským výrazem pro vodu, „Seki" znamená kámen.

Nejvíce se Suiseki proslavilo v 15. století n. l. při čajovém obřadu zvaném Čanoju, kdy byly vybrané kameny na podstavcích aranžovány ve výklencích zvaných Tokonoma. Výklenky, někdy také označované jako vitríny Tokonoma, jsou inspirované zenovou filozofií a staly se významnou součástí japonské architektury. Sbírání kamenů vhodných pro Suiseki bylo výsadou feudálů a učenců. Nalézali je v potocích, řekách, horách i při mořském pobřeží. K rozšíření umění mezi širokou veřejnost došlo na přelomu 19. a 20. století. V současné době jde o velmi oblíbený druh umění, který si našel mnoho příznivců po celém světě. Kameny Suiseki jsou symbolem spojení člověka s přírodou, navíc rozvíjejí estetické cítění, dopomáhají účinně relaxovat a meditovat. Kameny Suiseki lze umístit do domácností, pracoven či do zahrady, obecně do míst, kde relaxujeme a kde potřebujeme mít neustále dostatek energie a kreativní myšlenky. Moravské zemské muzeum umožňuje návštěvníkům nahlédnout pod ruce několika českých autorů. Jejich instalace budou v kontrastu doplněny o kameny či kamenné útvary ze sbírek geologicko-paleontologického oddělení především z fondu dynamické geologie.

Biskupský dvůr MZM, Mramorové sály, 17. 12. 2021 – 1. 5. 2022