Ve Scale proběhne předpremiéra Marťanských lodí s Eliškou Křenkovou a Martinem Kyšperským

Brno, 7. září 2021 - Filmová romance Jana Foukala Marťanské s Eliškou Křenkovou a Martinem Kyšperským bude k vidění na předpremiéře v Brně za osobní účasti obou hlavních protagonistů, režiséra a dalších tvůrců a herců, po projekci následuje koncert kapely Květy.



Filmovou romanci Jana Foukala Marťanské lodě s herečkou Eliškou Křenkovou a frontmanem kapely Květy Martinem Kyšperským v hlavních rolích bude možné zhlédnout ve čtvrtek 9. září od 20 hodin v brněnském kině Scala na Moravském náměstí 3 v exkluzivní předpremiéře. Ta proběhne za osobní účasti obou hlavních protagonistů, režiséra a dalších herců a tvůrců, po projekci bude následovat koncert kapely Květy. Lístky na projekci s delegací a koncertem jsou právě v předprodeji na pokladně a webu kina Scala. Příběh o osudovém setkání muzikanta a psycholožky vstupuje do distribuce 16. září. Trailer je zde.

Na exkluzivní předpremiéře se divákům v rámci delegace dále představí skladatel a autor hudby k filmu Albert Romanutti, kameraman Jan Šuster, střihač Josef Krajbich, hudební producent Ondřej Ježek, zvukař Adam Levý a producenti Silvie Michajlova a Ondřej Zima. Chybět nebude písničkářka Nikola Mucha a hudebník Cyril Kaplan, kteří ve filmu vystupují, a herci Agáta Červinková, Jan Strejcovský a Pavel Zatloukal.

Eliška a Martin, hlavní hrdinové filmu Marťanské lodě, se poprvé setkávají na narozeninové party ve vybydlených prostorách brněnského nádraží. Mladá psycholožka hudebníka pozve na přednášku, kterou pořádá. Na Martina zapůsobí. On kolem ní krouží, ona ho loví. Vyrazí spolu do plaveckého bazénu, na výlet za město a setkávají se i v Norsku. Po návratů domů zjišťují, že bez sebe nemůžou být. Je to jak z hollywoodské romance, jen v kulisách Brna. Z hlavy už ji nikdy nedostane…

Marťanské lodě jsou první celovečerní hraný film režiséra a muzikanta Jana Foukala, který je známý i v hudebním světě pod pseudonymem Johannes Benz, muzika stála i v jádru jeho předchozího filmu Amerika. Na hudbě k filmu Marťanské lodě se proto podílela řada zkušených hudebníků a spolupracoval na ní jak režisér Foukal, tak Martin Kyšperský. Hudebním skladatelem byl Albert Romanutti z kapely Bert and Friends. Film se natáčel na atraktivních místech v Brně, jako jsou Městské lázně v Zábrdovicích, funkcionalistický palác Typos, nově zrekonstruovaný palác Jalta, v Kabaretu Špaček, Kabinetu múz, Bajkazylu nebo v areálu brněnské Malé Ameriky u železničního nádraží, a také v Norsku. Inspirací pro natočení filmu se stala kniha básní Marťanské lodě Aleny Černé a Martina E. Kyšperského. Scénář Marťanských lodí napsal Zdeněk Jecelín, spolupracoval na něm i režisér Jan Foukal. Architektem je Ondřej Lipenský a kostýmním výtvarníkem Ivan Stekla.

Producenty snímku Marťanské lodě jsou Silvie Michajlova a Ondřej Zima ze společnosti Film Kolektiv. Film vznikl za finanční podpory Státního fondu kinematografie a Jihomoravského filmového fondu ve spolupráci s Brno Film Office. Distributorem je společnost Falcon.

Úvodní foto: Martin Kyšperský a Eliška Křenková (Marťanské lodě)

