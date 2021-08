Umělci se pochlubí sochami i mozaikami vzniklými v Lužánkách

Brno, 10. srpna 2021 – Jedni opracovávali pískovcové bloky, druzí skládali mozaiky. Obě skupiny dospělých a studentů pojí letní kurzy pod vedením odborníků v lužáneckém pracovišti Lidická. Týden intenzivní práce mají za sebou a výsledkem se mohou kochat návštěvníci brněnské kavárny v centru Brna a také v zahradě Vily Löw-Beer do konce září.

Letošní ročník kurzu Mozaiky byl ryze ženský. Čtrnáct dospělých dam a jedna čtrnáctiletá slečna, všechny amatérské umělkyně. Pod vedením mistra Libora Havlíčka však vznikla dokonalá díla, která zdobí kavárnu Mezzanine café na Údolní 15 v Brně.



„Každá autorka pojala mozaiku jinak. Nejenom ve výtvarném pojetí, ale také ve způsobu kladení či štípání úlomků. Objevila se například replika čínské tušové malby, což byl tvrdý oříšek převést jednoduchou linku do mozaikové techniky. Předlohou jedné z mozaik byl výkres, který namalovala dcera jedné z absolventek kurzu v 10 letech. A povedeného raka vytvořila čtrnáctiletá autorka s poruchou autistického spektra,“ popsala zajímavosti už 16. ročníku kurzu, na který vždy navazuje výstava, organizátorka a lužánecká lektorka Ilona Kulíková.



Mladí studenti a dospělí, autoři pískovcových soch zase pracovali pod vedením lektora Petra Křiváka na Sochařském sympoziu. Pět dní se snažili ovládnout pískovcový kvádr. Jejich umělecká díla najdou zájemci v zahradě Vily Löw-Beer. „Autoři se letos mohli inspirovat přímo vilou jako poděkování za to, že můžeme na zahradě brněnské památky už několik let vystavovat pískovcové plastiky. Před zahájením sympozia jsme měli komentovanou prohlídkou a účastníci si mohli načrtnout a vyfotit motivy interiérů,“ zmínila Kulíková.



Obě výstavy jsou k vidění do 30. září. Mozaiky v Mezzanine café můžete zhlédnout ve všední dny od 7 do 23 hodin, o víkendu od 10 do 22 hodin. Zahrada Vily Löw-Beer se sochami je volně přístupná denně od 10 do 20 hodin. „Návštěvu zahrady doporučuji. Je tam zeleno, stín, kavárna, dětské hřiště a do konce září i ty sochy,“ pozvala jedna z účastnic kurzu a autorek soch Eva Dittingerová.