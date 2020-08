Čtyřdenní Healing festival nabídne jógu, workshopy i starodávné rituály

Brno, 5. srpna 2020 – Healing festival je místem setkání a přijetí, místem vzájemné inspirace, kde se účastníci prostřednictvím workshopů, cvičení, tance a hudby vydají na společnou cestu za poznáním a radostí ze života. Třetí ročník Healing festivalu s podtitulem „Just Be“, který proběhne ve dnech 6.–9. srpna v Brně-Bystrci, nabídne jógu, workshopy a přednášky osobního rozvoje, tanec nebo starodávné rituály.

Jak uzdravovat nejen své tělo, ale i mysl a srdce? Jak si užívat každý okamžik života? V dnešní uspěchané, na výkon orientované a stresu plné době jsou to klíčové otázky. A právě Healing festival představuje vše, co souvisí s nastavením mysli, která je základem úspěchu ve všech oblastech života. Je inspirací a motivací nejen v cestě vlastního sebepoznání.

„Smyslem Healing Festivalu je vytvořit prostor, kde vládne blízkost, přijetí a pozitivní energie. Citliví lektoři poradí, jak naplno využít svůj potenciál. Představí techniky pro emocionální uzdravení, práci na vztazích a vyjádření osobnosti. Lektoři nejen dají odpovědi na řadu otázek, ale účastníci si jejich hledání vyzkouší sami v praxi,“ říkají organizátoři Magdaléna Dvořáková a Martin Čech. Jejich vizí je vybudovat komunitu globálního dosahu založenou na vědomém přístupu k životu, na uznávání společných hodnot a přijetí sebe i druhých.

Program festivalu je vhodný pro všechny. Lektoři se budou věnovat ženským i mužským otázkám, radosti z pohybu tancem nebo zklidnění mysli při meditaci. Účastníci se mohou těšit na zajímavé workshopy a přednášky, které jim nabídnou novou perspektivu, nový úhel pohledu. Dozví se, jak udělat první krok k sebenaplnění, jak překonat strachy nebo jak objevit své skryté silné stránky. Praktickými workshopy jim lektoři ukáží, jak na rovnováhu těla a duše a jak naplno rozproudit svou životní energii.

Mezi lektory se objeví například Petr Fridrich, instruktor jógy smíchu, ceremonialistka Lilia Khousnoutdinová nebo terapeutka Vendula Kociánová s partnerem Martinem. „Budeme bez idealizování mluvit o tom, jak to vypadá ve vztahu, když jsou si oba vědomi své vlastní odpovědnosti, nesvalují vinu na druhého, nedělají ze sebe oběť a musí si hlídat každou myšlenku. Každá myšlenka, každý pocit viny, každý pocit malosti určuje náš vztah. Jaké to je žít ve vztahu, kde už jeden druhého nepotřebuje ani kvůli penězům, ani kvůli majetku a v konečném důsledku ani kvůli sexu, protože tato potřeba se jako samotná potřeba vytrácí? Co tam ti dva vlastně dělají? Jaká je pak jejich role?,“ říká Vendula Kociánová.

Festival se koná v krásné přírodě areálu Autocampu Obora v blízkosti Brněnské přehrady. Ve food zóně se budou podávat vegetariánské, veganské a raw pokrmy. Na festivalu jsou vítány také děti.