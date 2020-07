Brno ožije Letní scénou Divadla Bolka Polívky

Brno, 17. července 2020 - Pátý ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky vyvrcholí po úspěšných „štacích“ ve Slavkově a Mikulově od 20. července do 1. srpna v Brně. V působivém prostředí Biskupského dvora Moravského zemského muzea se odehraje 11 představení, které doplní koncert královny českých muzikálových jevišť Moniky Absolonové za doprovodu skvělého pianisty Ondřeje Hájka. Tečkou za letošním ročníkem a prologem toho příštího pak bude autorské představení herce a mima Pavola Seriše Pozemšťan, které bude uvedeno v amfiteátru na Kraví hoře – budoucím dějišti Letní scény Divadla Bolka Polívky 2021.

„Divadlo míní a plánuje, ale koronavirus mění. Kvůli nejrůznějším posunům a přesunům akcí, které se nemohly odehrát v čase nouzového stavu, došlo ke střetu termínu představení Pozemšťan, které mělo 1. srpna na Biskupáku naši letní scénu ukončit, s Brazil festem Brno. Naštěstí jsme ve spolupráci s pořadateli festivalu i zástupci města dokázali najít pro Pavla Seriše místo s magickou atmosférou a úžasným výhledem na Špilberk i střed města Brna - přírodní amfiteátr za koupalištěm na Kraví hoře. Věříme, že se tady divákům i Pozemšťanovi bude v líbit, stejně jako nám, když jsme tento prostor objevili" říká ředitel Divadla Bolka Polívky Ondřej Chalupský.

Pozitivně vnímá „stěhování“ i herec Pavol Seriš, který se do nového působiště těší: „Bude to zrejme trochu väčší punk čo sa týka zázemia a komfortu, ale bude sa to odohrávať na kopci, nad mestom, bude to mať väčší nadhľad. Ak nám vyjde počasie, bude to mať na tej tráve krásnu letnú atmosféru."

Na Biskupském dvoře se diváci mohou těšit na inscenace Divadla Bolka Polívky, jako jsou autorská hra principála Bolka Polívky DNA, v níž účinkuje s dcerou Annou, či divadelní road-movie Rebelky s Štěpánkou Křesťanovou a Chantal Poullain, která se představí také v oblíbené dojemné komedii Šest tanečních hodin v šesti týdnech po boku charismatického Martina Krause. Chybět nebudou hity spřátelených divadel, jako je například pražské divadlo Studio Dva. To uvede mimo jiné divácky oblíbenou one-man-show Bohumila Klepla Vysavač, jejímž autorem a režisérem je Patrik Hartl, nebo jedovatou tragikomedii o odvrácené straně lásky s názvem Otevřené manželství s Janou Krausovou a Karlem Rodenem. Své místo v programu si našly také vybrané zájezdové produkce, které Letní scéně obohatí například brilantní situační komedií Dokud nás milenky nerozdělí s Veronikou Freimanovou, Vladimírem Kratinou, Janou Bernáškovou, Kateřinou Lojdovou a Luďkem Nešlehou, nebo třeba tragikomickými i nadějeplnými Drobečky z perníku, v nichž exceluje Simona Stašová.

Všechna představení i koncert začínají ve 20 hodin. Předprodej vstupenek běží v síti GoOut nebo v pokladně Divadla Bolka Polívky. Vstup na místo konání je umožněn vždy 30 minut před začátkem představení.

Program Letní scény Divadla Bolka Polívky 20. 7. – 1. 8. 2020, Brno

20. 7. DNA

Autor a režie: Bolek Polívka, hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka, Jaromír Barin Tichý, Jiří Fretti Pfeifer…

21. 7. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho

Autor: Ladislav Smoček, režie: Břetislav Rychlík, hrají: Bolek Polívka, Ivana Chýlková, Pavel Liška, Radim Fiala, Petr Halberstadt / Otmar Brancuzský

22. 7. Rebelky

Autor: Pierre Palmade, Christophe Duthuron, režie: Antonín Procházka, hrají: Chantal Poullain, Štěpánka Křesťanová

23. 7. Lordi

Autor: Oscar Wilde, Robie Ross, režie: Peter Serge Butko, hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko, Martin Kotecký

24. 7. koncert Monika Absolonová a Ondřej Hájek – Bez řečí

25. 7. Drobečky z perníku

Autor: Neil Simon, režie: Milan Schejbal, hrají: Simona Stašová, Andrea Daňková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto Čekan / Filip Cíl, Vojtěch Záveský

26. 7. Šest tanečních hodin v šesti týdnech

Autor: Richard Alfieri, režie: Zdeněk Dušek, hrají: Chantal Poullain, Martin Kraus

27. 7. Na poslední chvíli

Režie: Martin Hruška, hrají: Václav Vydra / Jan Čenský, Jana Boušková / Zuzana Slavíková, Josef Carda / Martin Zahálka, Filip Cíl / Daniel Kadlec, Karolína Vágnerová / Barbora Vágnerová, Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová, Miloslav Mejzlík / Martin Hruška

28. 7. Dokud nás milenky nerozdělí

Autor: Eric Assous, režie: Michaela Doleželová, hrají: Veronika Freimanová, Vladimír Kratina, Jana Bernášková, Kateřina Lojdová, Luděk Nešleha

29. a 30. 7. Vysavač

Autor a režie: Patrik Hartl, hraje Bohumil Klepl

31. 7. Otevřené manželství

Autor:Daria Fo, Franca Frame, režie: Patrik Hartl, hrají: Jana Krausová, Karel Roden, Petr Pěknic

1. 8. Pozemšťan

Autor: Pavol Seriš Režie: Hana Mikolášková, hraje: Pavol Seriš

Představení je uváděno v amfiteátru Kraví hora!

Kompletní program včetně anotací najdete na https://letniscena.divadlobolkapolivky.cz/program/.