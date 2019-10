Kapela Scooter zakončí své evropské turné v Brně!

Brno, 4. října 2019 - Scooter v čele s charizmatickým H. P. Baxxterem oslavili nedávno 25 let na scéně největším turné ve své historii. V rámci toho nevynechali ani Českou republiku a potěšili tak své příznivce v Praze a Ostravě. Tím to ale ještě zdaleka nekončí. Na oslavu čtvrtstoletí jedné z nejúspěšnějších evropských kapel, jaká se kdy na taneční a elektronické scéně objevila, navazují koncerty ze série Live In. A na jeden z nich se fanoušci mohou těšit již 23. listopadu od 20 hodin na brněnském výstavišti BVV.

Kapela, která za poslední roky prošla několika personálními obměnami opět diváky oslní dechberoucí show. S heslem „faster, harder, Scooter" jsou umělci stále připraveni posouvat hranice vpřed. Nejde jen o kapelu samotnou, ale také o zcela inovativní řešení pódia, ohňostroje, světelnou show a nadupaný zvuk. Fanoušci budou mít možnost slyšet všechny zásadní hity, které H. P. Baxxter a jeho dva spoluhráči předvedou v nekompromisní podobě. Hyper Hyper, Fire, How Much Is the Fish?, Ramp! (The Logical Song), Nessaja, Maria (I Like It Loud) nebo Move Your Ass! jsou bezesporu zárukou toho, že se budou bavit opravdu všichni a Scooter opět s přehledem potvrdí svoji pozici jedné z nejslavnějších evropských kapel 90. let. „Koncerty u vás jsou jedny z nejlepších, jaké jsme kdy absolvovali, a tak jsem moc rád, že se můžeme po neuvěřitelných vystoupeních v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích do České republiky opět vrátit," vzkazuje zpěvák Scooteru H.P. Baxxter. „Fanoušci u vás jsou prostě skvělí! Pamatujeme si na skvělou atmosféru z předchozích koncertů a teď se moc těšíme do Brna, kde zakončíme své evropské turné. Určitě to tam bude stejně skvělé," dodává H.P. Baxxter.

Na efektech si kapela zakládá

24 hitů v top ten, 30 miliónu prodaných nosičů a na 90 zlatých a platinových desek za prodej. Tisíce koncertů po celém světě, desetitisíce fandů, neutuchající energie i propracovaná show s využitím nejmodernější techniky, tohle všechno je kapela Scooter.

Předprodej vstupenek na:www.ticketlive.cz/cs/event/scooter-live-in-brno