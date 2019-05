V Letohrádku vystavují unikátní historické domečky a pokojíčky pro panenky

Brno, 13. května 2019 – Letohrádek Mitrovských v Brně až do konce června vystaví exkluzivní ukázky historických domečků a pokojíčkůpro panenky od 80. let 19. století až po domeček pro Barbie z 90. let 20. století. Tři desítky exponátů jsou zapůjčeny ze sbírky manželů Pecháčkových z Rychnova nad Kněžnou. V České republice ojedinělá kolekce vyniká nejen stářím a originální autenticitou, ale i množstvím detailních doplňků, kterými jsou domečky a salónky pro panenky zařízeny.

„Propracované miniaturní nábytkové kusy, dekorativní tapetky, zmenšení domácí mazlíčci, malé cínové či porcelánové nádobíčko, ve kterém se dá vařit na elektrickém sporáku a jiné detaily zaujmou každého pozorného návštěvníka,“, říká Petr Lukas, správce letohrádku. Na výstavě nechybí ani kupecké krámky, ukázky malých školních tříd a pro kluky například zmenšené autogaráže nebo koňské stáje.

„Do našich oblastí se dostaly domečky z německy mluvících oblastí v 19. století. Hračka, která dříve sloužila dětem ke hře i poučení, je dnes vzácným svědectvím o dřívějším životě a důvtipu samotných tvůrců. Miniatury tak nepředstavují jen zidealizovaný zmenšený svět dospělých, ale nostalgicky dokumentují proměny domovních interiérů a způsoby života v minulosti. Pro vysokou pořizovací cenu sloužily domečky, obchůdky a jiné zmenšeniny obvykle několika generacím dětí. Rodinné poklady tak byly často zachovány v neměnném stavu a byly jen minimálně modernizovány. Velké oblibě se domečky těší i u dnešních dětí a v neposlední řadě i dospělých, kteří miniatury rovněž sbírají,“ upřesnila sběratelka Miroslava Pecháčková.

„Zatímco v loňském roce uspořádalo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze výstavu pouhých 12 kusů domečků pro panenky zapůjčených z Velké Británie, Letohrádek Mitrovských v Brně prezentuje hnedvíce než 30 exkluzivních ukázek historických domečků a pokojíčků české, rakouské a německé provenience od 80. let 19. století, přes secesi, 20. až 40. léta 20. století, až po domeček pro nejznámější panenky všech dob – Barbie,“ vyzdvihnul význam vývojové kolekce ze středoevropského prostředí a její hodnotu Petr Lukas.

Dvě naprosto dokonalé, do nejmenších detailů propracované, byť soudobé ukázky, představující rokokový interiér zhotovila a na výstavu zapůjčila autorka miniaturní módy na panenkách, kterou jsme v letohrádku vystavovali před 2 lety, Zdena Mudráková ze Zlína, několik ukázek vytvořily také pravidelné návštěvnice letohrádku.

Navštivte romantickou výstavu v Letohrádku Mitrovských a udělejte si výlet do světa dětí z minulých 2 století, zažijte zajímavou exkurzi mapující proměny bytových interiérů za posledních více než 100 let.