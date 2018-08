Špilberk žije 2018 - Případ legionářské čepice

Brno, 9. srpna 2018 - Špilberk žije! Největší tradiční akce Muzea města Brna vám už po šesté otevře v sobotu 8. a neděli 9. září celý hrad Špilberk. Prohlédnete si všechny hradní prostory a zákoutí a užijete si spoustu zábavy pro celou rodinu. Špilberk se naladí na atmosféru první republiky – vždyť právě letos si připomínáme 100 let od vzniku Československa.

Co všechno vás čeká? Můžete se zapojit do hry „Případ legionářské čepice“, jejíž stanoviště najdete po celém hradě. Zažijete všechna úskalí detektivního pátrání, díky čemuž odhalíte příběh skutečného legionáře a uvidíte jeho čepici. Přivítáte prezidenta T. G. Masaryka, potkáte hradní posádku i četníky, uvidíte dobovou módu první republiky a zhlédnete divadelní představení pro malé i velké. Děti si dokonce zasoutěží o drobné ceny. Nachystáno je pro vás také pestré občerstvení. Můžete třeba posedět v dobové retro hospůdce nebo zkusit zmrzlinu od Božského kopečku. K tomu vám zahraje flašinetář, kapela Nešlapeto a další.

Za zvýhodněné vstupné si budete moci pouze o tomto víkendu prohlédnout hrad Špilberk a ještě si k tomu s celou rodinou užít zábavný program. Otevřené vám budou stálé expozice i výstavy Rok 1918 – co nám válka vzala a dala… a Rok 1968 v Brně očima cenzora. Kromě toho jsou pro vás nachystané také speciální komentované prohlídky Jihozápadního bastionu.

Plné vstupné – 150Kč

Děti od 6 do 15 let – 50Kč

Rodinné vstupné – 300Kč (dva dospělí a až tři děti)

Děti od 2 do 6 let, ZTP, ZTP/P – 10Kč

Plné vstupné bude platit do 17.30, následně jen snížené. Interiéry hradu se zavřou v 18.00.

