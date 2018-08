Na Jazzový maraton v Brně přijedou Garrett a Herman

Brno, 3. srpna 2018 - Multižánrový festival Maraton hudby odstartuje v Brně už příští čtvrtek a jeho druhý den bude patřit jazzu. Jazzový maraton zamíří do Sono Centra v pátek 10. srpna, kde od 19:30 nabídne originální pohled do současnosti žánru. Festival poskytne prostor jak nadějné brněnské kapele saxofonisty Marka Kotači, tak i světovým hvězdám z Izraele a USA – pianistovi Yaronu Hermanovi a saxofonistovi Kennymu Garrettovi.

Program zahájí domácí Marek Kotača Trio s autorským repertoárem z pera kapelníka a energickou slovenskou rytmikou Kuruc – Korman. Vystřídá je trio pianisty Yarona Hermana. „Stejně jako při posledním koncertě na JazzFestu Brno přijede se svým tradičním hudebním souputníkem, bubeníkem Zivem Ravitzem. Tentokrát k hudebnímu dialogu přiberou ještě třetího do party, basistu Sama Minaieho. V tomto složení se v Brně představí poprvé,“ říká dramaturg Jazzového maratonu Vilém Spilka. O nadupaný závěr se postará americký saxofonista Kenny Garrett. Ten přijede v kvintetu a představí především repertoár z desky Do Your Dance, která propojuje akustický jazz se současnou R’n‘B. Jak název alba napovídá, skladby mají posluchače přimět k tanečním pohybům podobně svobodným, jako je jazzová improvizace. Garrettova instrumentální bravura na pozadí nakažlivě zařezávající rytmiky Holt – Baylor – Bird – Brown uspokojí jak jazzové fajnšmekry, tak ty, kteří si chtějí střihnout svůj swingující tanec. „Kouzlo Jazzového maratonu tkví v tom, že v jednom večeru představí tři naprosto odlišné podoby jazzu,“ říká Spilka. Vstupenky jsou k dispozici na webu maratonhudby.cz a v běžných předprodejích.

