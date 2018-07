Leitnerka zahájí třetí měsíc festivalu UPROSTŘED

Brno, 30. červenc 2018 – Festival UPROSTŘED vstupuje do třetího měsíce konání programem pro děti i dospělé s názvem Leitnerka uvádí: OLTEC KLUB showcase. Akce se koná 1. srpna od 15.30 hodin na veřejném prostranství u tramvajové smyčky na Nových sadech. Klub Leitnerova, jehož zřizovatelem je městská část Brno-střed, návštěvníkům představí průřez svou dramaturgií, z významné části postavenou na brněnských umělcích a performerech.

Program startuje v 15.30 hodin Street-art workshopem s umělci z výtvarné školy Start-Art. Techniky spreje a stick-art si mohou vyzkoušet všichni ve věku od sedmi let až do důchodu, mladší děti mohou tvořit za pomoci rodičů.

V 17.00 hodin převezmou programové žezlo klauni z Divadla Facka s interaktivním představením Tůdle a Nůdle. Ti vtáhnou dětské diváky do děje svého improvizačního cirkusového představení a společně s nimi vytvoří cirkus vlastní.

Program kulminuje ve 20.00 hodin komorním hudebním kabaretem INSPEKTOR KLUZÓ s TOMÁŠEM MATONOHOU. Koncerty populárního herce a komika jsou často provázané se stand-upy, skeči, scénkami a klauniádami. Hudebním vrcholem z jiného soudku bude koncert kapely ČAU ČESKO, osobitého brněnského DIY elektro-dua Jonáše Svobody a Štěpána Pařízka (Ghost of You).

Hlavní program doplní v průběhu celého odpoledne například Divadlo Líšeň. To potrápí mozkové závity návštěvníků ve Figurkově, který nabídne nejjednodušší hrátky pro mrňata i důmyslné hlavolamy pro nejnáročnější luštitele. Spíše relaxační zábavu nabídne Leitnerka Corner se svým foto koutkem, kreslením na tašky a leitnerkovskými omalovánkami. Na místě bude i svět koloběžek s KOLOBKAMI a výstava Historické tajemství Nových sadů.

„Mám velkou radost z pestrého programu, který kolegyně z Leitnerky nachystaly pro jejich akci. Ukazuje rozsah současné dramaturgie klubu. Na své si přijdou rodiče s dětmi, fanoušci Tomáše Matonohy, a závěr pak bude patřit současné progresivní brněnské hudební scéně. A tak by to mělo být. Pro ty, co chtějí originální, rozmanitou a zajímavou kulturu, je Leitnerka ideálním místem“, říká BcA. David Butula, člen Rady MČ Brno-střed pro kulturu, sport a turismus.

V průběhu celé akce bude zajištěno občerstvení, pro návštěvníky bude připravena například zmrzlina TuttiFrutti, burgery z Pivních sadů, osvěžující pivo z pivovaru Moravia a v neposlední řadě originální stánek Café Leitnerka.

Festival UPROSTŘED se koná pod záštitou primátora města Brna Ing. Petra Vokřála a městské části Brno-střed, která je jeho organizátorem. Bližší informace o programu najdete na webových stránkách festivalu www.festivaluprostred.cz anebo na fb události. Bližší informace o Klubu Leitnerova najdete na webu www.leitnerka.cz.