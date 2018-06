31. ročník Expozice nové hudby rozezní i zvonkohru na Špilberku

Brno, 14. června 2018 – Nestíháš? Tak zpomal. V tomto duchu se nese 31. ročník Expozice nové hudby, který začíná tento pátek. „Občas má člověk pocit, že vůbec nestíhá, že se nic nedaří, že to prostě nedá, ale pak se zastaví, udělá si chvíli volno a zjistí, že to počká, že to za něj stejně nikdo neudělá, že to neuteče,“ uvedl dramaturg festivalu Viktor Pantůček. Expozice se proto letos vrací k tomu, co se nepodařilo dokončit, co se nestihlo, nebo co se prostě z nějakého důvodu nepovedlo.

Proto se po roce v Brně opět objeví Charlemagne Palestine, Christina Kubisch a taky připomínka Milana Adamčiaka. „Chceme si udělat čas, abychom to všechno stihli, a chtěli bychom, aby si udělali čas i posluchači,“ zdůraznil Pantůček. Všemi festivalovými projekty se proto snaží přimět ostatní, aby se zastavili, aby nespěchali a v klidu poslouchali.

Expozice je rozdělena na jarní a podzimní část. Ta první začíná už tento pátek na Špilberku. „Charlemagne Palestine je světoznámý skladatel, varhaník, klavírista a hráč na carillon. Objednali jsme u něj skladbu pro zvonkohru na velkém nádvoří hradu Špilberk. Ve světové premiéře a v šarmantní autorské interpretaci zazní CharleStummingMusic for Zvonkohra Brno,“ řekl Pantůček. Na druhou část večera je připravena speciální autorská verze zvukové instalace pro Brno Hanse W. Kocha, Schlagwerk pro zvonkohru a soundtrack. Vstupenky za 50 Kč budou k dostání na místě před začátkem akce.

V sobotu pokračuje Expozice projektem Christiny Kubisch Electrical Walks. Autorka komponuje své Electrical Walks ze zvuků elektromagnetického pole na různých místech Brna. Osobně „provede“ skupinu posluchačů, vybavených speciálními sluchátky, po městě. Lidé díky nim uslyší Brno tak, jak jej ještě nikdy neslyšeli. Čeká je unikátní, neopakovatelná kompozice. Za uplynulých třináct let Kubisch takto „zmapovala“ mnoho měst a světových metropolí, například Londýn, New York, Mexiko nebo Rejkjavík. „Některé zvuky jsou si všude podobné, jiné naprosto specifické pro dané město. Každopádně elektromagnetická pole jsou mnohem melodičtější, než by leckdo čekal,“ uvedla Kubisch. Procházky pro maximálně 10 osob začínají ve foyer Besedního domu ve 14.00, 16.00 a 18.00. Vstupné je 50 Kč a platí se před začátkem procházky.

Neokázalou součástí Expozice je i nenápadný projekt Hl´adaJ mA. MA, který připomíná brněnské návštěvy slovenského intermediálního umělce Milana Adamčiaka. Na osmi místech v Brně budou od prvního letního dne ukryta Adamčiakova díla, za nalezení každého z nich získá zájemce razítko do speciální karty. Otiskem osmi razítek vznikne remix Adamčiakovy experimentální básně, a navíc za vyplnění získá zájemce volný vstup na první kompletní provedení Requiem Milana Adamčiaka v rámci podzimní části Expozice, které se uskuteční 12. října v Červeném kostele.

Podzimní část festivalu však začne už 11. října koncertem sopranistky Lore Lixenberg, která provede kompletní cyklus dvaceti písní Giacinta Scelsiho Canti del Capricorni. „Italský aristokrat, skladatel Giacinto Scelsi komponoval velmi osobitým způsobem, posadil se, nechal rozplynout mysl i čas a předzpívával svá díla zapisovačům. Jeho skladby tak jako by přicházely z jiného světa, kde neplatí zákony dnešní uspěchané doby,“ vysvětlil Pantůček. Překrásný soprán Lore Lixenberg doplní v první písni gong, ve čtvrté kontrabas, v sedmé saxofon, v patnácté a devatenácté bicí, v šestnácté elektronika a v poslední flétna.

Festival uzavře vystoupení španělského uskupení Plural Ensemble, které se soustředí na hudbu 20. a 21. století. V Besedním domě zazní skladby P. M. Davise, G. F. Haase, F. Panisella a nová kompozice Ivo Medka.

V rámci festivalu vždy dostávají prostor i místní špičkoví interpreti, proto je součástí letošního doprovodného programu projekt Divergent Connection Orchestra, kteří 14. června rozezní ulice Brna hledáním aurálních stop města. Podzimní část pak uzavře koncert Brno Contemporary Orchestra s projektem Dům strach, ve kterém orchestr připomene odkaz Jana Zahradníčka v konfrontaci s hudbou Fausto Romitelliho. Koncert se koná 17. října v kapli bývalé káznice na Cejlu, kde byl Jan Zahradníček vězněn a kde napsal některé ze svých básní.

Dramaturgii festivalu, který vstupuje do své čtvrté dekády, vysoko hodnotí laici i odborníci. „V žebříčcích komisí se pravidelně objevuje na předních místech v kategorii takzvaných malých festivalů,“ upozornila ředitelka pořádající Filharmonie Brno Marie Kučerová.