Výstava fotografií Rudolfa Sandala poprvé ukáže originální snímky naší meziválečné architektury

Brno, 30. května 2018 - Avantgardní architekturu prvorepublikového Československa na originálních fotografiích Rudolfa Sandala mladšího uvidí návštěvníci na nové výstavě Muzea města Brna. Nese název „Vize modernosti. Rudolf Sandalo (1899–1980)“ a představí vůbec poprvé, v tak rozsáhlé prezentaci, dílo tohoto brněnského tvůrce. Sandalo fotografoval moderní architekturu v Brně i jinde v Československu. Jeho snímky vily Tugendhat proslavily tuto ikonu světové moderní architektury i v USA a svou uměleckou úrovní se řadí k absolutní špičce v oboru fotografie architektury.

„Na Sandalových fotografiích je charakteristický příklad práce autora se světlem a stínem, dokonale ztvárňují podstatu moderní architektury. Sandalo zcela porozuměl záměrům a vizím soudobých architektů; dokázal ve svých fotografiích zachytit ducha modernosti jejich staveb. Při fotografování čekal na optimální světelné podmínky a následné retuše snímků důsledně a pečlivě prováděl na skleněných negativech,“ osvětluje Sandalův význam Jindřich Chatrný, spoluautor výstavy a vedoucí Oddělení dějin architektury Muzea města Brna. Sandalo dokumentoval realizace staveb Bohuslava Fuchse, Ernsta Wiesnera, Josefa Poláška, Jindřicha Kumpošta, Václava Dvořáka aj.

Výstava celkově zahrnuje na dvě stovky Sandalových originálních snímků, z nichž většina pochází z pozůstalostí architektů a stavitelských firem. K vidění jsou např. fotografie Moravské banky, hotelu Avion či kavárny Savoy v Brně, zotavovny Morava v Tatranské Lomnici, koupaliště Zelená žába v Trenčianských Teplicích i moderních staveb v Bratislavě, Nitře či Košicích. Vystaveny jsou také ukázky našich a zahraničních odborných časopisů, v nichž se Sandalovy fotografie objevovaly, a koláž Bohuslava Fuchse, v níž architekt použil Sandalovy snímky Městských lázní na Kopečné ulici v Brně.

Výstava probíhá na hradě Špilberku od 31. května do 26. srpna a z důvodu ochrany cenných originálů nebude prodloužena. Menší část výstavy je i v technickém podlaží vily Tugendhat, a to od 6. června do 26. srpna.