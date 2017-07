Moravské zemské muzeum slaví 200 let a nabídne volný vstup

Brno, 28. července 2017 – V sobotu 29. července to bude přesně 200 let od založení tehdejšího Františkova, dnešního Moravského zemského muzea. Oslavy tohoto významného výročí jsou připraveny na 9. září, kdy je připravený bohatý program na Zelném trhu a ve všech výstavních budovách muzea. Již na tuto sobotu ale muzeum připravilo volný vstup do všech brněnských i mimobrněnských objektů. Na dvou místech – v Dietrichsteinském paláci a v Pavilonu Anthropos – je připraveno pamětní razítko pro všechny návštěvníky i sběratele. Toto výročí připomíná již takřka rok série komorních výstav v Dietrichsteinském paláci, kterými jednotlivá oddělení představují svůj sběratelský i vědeckovýzkumný profil, stejně jako nejzajímavější předměty ze svých sbírek. Aktuálně je to expozice Botanického oddělení Přírodovědného muzea MZM.

