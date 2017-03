Loutky v nemocnici v Divadle Radost

Brno, 10.3.2017 - Spolek Loutky v nemocnici připravil na sobotu 1. dubna 2017 od 18 hodin první aprílové odpoledne pro celou rodinu. V Divadle Radost představí 6 svých nejlepších loutkových inscenací, výtvarné, divadelní i hudební dílny, koncert a tančírnu. Jako host v programu vystoupí také Petr Váša. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude využit pro realizaci dalších návštěv nemocných dětí v Dětské nemocnici na Černopolní ulici v Brně.

Právě nemocnice a léčebny po celé republice jsou nejčastějším místem kde soubor působí. Ročně Loutky v nemocnici během více jak 400 návštěv odehrají tisíce představení a odzpívají tisíce písniček.

„Loutky v nemocnici se snaží prostřednictvím profesionálního loutkového divadla a písniček pomoci hospitalizovaným dětem zapomenout na jejich trápení tam, kde je to nejvíc potřeba – v nemocnicích. Je to velmi záslužná práce. Jsme rádi, že můžeme umožnit brněnským dětem sdílet jejich příběhy i když jsou zdravé a to třeba i společně s celou rodinou.“ uvádí k hostování souboru v Divadle Radost jeho ředitel Vlastimil Peška.

Během odpoledne na návštěvníky čekají úspěšné inscenace z posledních let: Tam, kde žijí divočiny, Bleděmodrý Petr, O červené Karkulce, Myši patří do nebe, Tygřík a nebo příběh Bílá velryba. „V některých představeních si s námi děti budou moci i zahrát, společně budeme také zpívat, tančit a vyrábět loutky. Některá představení naleznou i na zcela nečekaných místech, někdy budeme hrát dokonce jen pro dvě tři děti – stejně jako je tomu v nemocnici. Přijďte poznat jak léčí naše medicína. Přijďte na celé odpoledne a nebo třeba jen na jednu pohádku.“ zve na pestrý program Marka Míková, principálka souboru Loutky v nemocnici.

Více informací na www.divadloradost.cz a www.loutkyvnemocnici.cz. Rezervace: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Public relations Prodejna psychowalkmanů má rekordní návštěvnost Máte stresy, únavu, deprese, nespavost nebo děti hyperaktivitu? Chcete zvýšit psychický komfort, být stále v pohodě a rychle se uzdravovat? Dnes to není problém: AVS přístroje se zárukou účinnosti, lidově zvané psychowalkmany, dokáží vyřešit nevídané. V prodejně Galaxy v Brně si je zkouší mnoho lidí. Celý článek...

Public relations Jedinečný zážitek a výborné jídlo na jednom místě Stolování by nemělo být jen o co nejrychlejším snědení daného pokrmu. Stolování by mělo být o zážitku. A takový zážitek může mít spoustu podob...Základem je samozřejmě vynikají jídlo, ve kterém se snoubí obvyklé i méně tradiční chutě a dávají vzniknout jídlům slibujícím nejen chuťový, ale také zrakový zážitek. Celý článek...