Brno občas zpřístupní jedinečné historické vodojemy

Brno, 21. června 2019 – Do unikátních vodojemů na Žlutém kopci budou mít lepší přístup pracovníci provádějící čištění a technické kontroly, ale příležitostně i menší skupinky návštěvníků. Dva nové vstupy do této kulturní památky na základě schválení Radou města Brna vybuduje firma REMOPA, s. r. o. Město za ně zaplatí více než dva miliony korun.

„Nynější vstup do vodojemů je velice problematický a fyzicky náročný, je nutné se do nich spustit svrchu po žebříku. Podle projektu zadaného TIC Brno vybuduje zhotovitel jeden vstup, od kterého povede do vodojemů schodiště, a v místě dnešního poklopu pak ještě pohotovostní výstup. V případné další etapě bude možné na tyto práce navázat a dalšími úpravami dospět k plnohodnotnému zpřístupnění pro veřejnost,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast bydlení a správy majetku Oliver Pospíšil.

Výběrové řízení na zhotovitele muselo město vypsat dvakrát. Poprvé se komise rozhodla řízení, do kterého se přihlásily dvě společnosti, zrušit z důvodu vysokého finančního objemu. Do druhého výběrového řízení se přihlásily opět dvě společnosti, z nichž nižší nabídku podala REMOPA, s. r. o. Rozdíl mezi nejlevnějšími nabídkami v prvním a druhém řízení je téměř 300 tisíc korun. Za vytvoření vstupů, které zhotovitel podle smlouvy zvládne do 31. října letošního roku, tedy město nakonec zaplatí 2,164 milionu bez DPH.

Tři vodojemy pod Žlutým kopcem mezi ulicemi Tvrdého a Tomešova vznikly na přelomu 19. a 20. století podle projektu anglického stavitele Thomase Docwryho. Dva z nich jsou postaveny z červených pálených cihel bez použití oceli, dřeva nebo železobetonu, třetí, nejmladší vodojem z roku 1910 pak tvoří dvě betonové nádrže. Celkem měly vodojemy objem více než 20 tisíc kubických metrů. Čerpala se do nich voda z úpravny v Pisárkách. Z provozu byly odstaveny až v roce 1997, od té doby jsou prázdné a zakonzervované.