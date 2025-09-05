Firemní večírek či teambuilding v Brně? 6 tipů na místa, která vás budou bavit
Brno, 29. září 2025 – Firemní večírky a teambuildingové akce nejsou jen „nutné zlo“ v kalendáři. Právě tyto chvíle můžou váš tým stmelit, protože se s kolegy poznáte i mimo pracovní prostředí a společně sdílené zážitky pak často pomohou i v každodenní práci. Tentokrát jsme vybrali místa, atrakce a aktivity, které v tomto směru nabízí Brno. Je jich více než dost, nudit se tedy určitě nebudete.
1. Herní a zážitkové parky
Pokud chcete spojit pohyb, zábavu a týmovou spolupráci, jsou ideální různé herní a zážitkové parky. Nabízejí širokou škálu aktivit – od lezeckých stěn přes interaktivní hry až po soutěžní disciplíny, které se dají přizpůsobit pro menší i větší skupiny. Takový program dokáže pobavit a zároveň přirozeně podpořit spolupráci mezi kolegy.
2. Únikové hry v centru Brna
Menší týmy jistě ocení únikové místnosti, kterých v Brně najdete opravdu širokou škálu. Vybrat si můžete z hororových scénářů, historických záhad i moderních technických místností. Účastníci se na sebe musí spolehnout a je potřeba, aby využili svých komunikačních dovedností i logického myšlení, takže kromě zábavy jde i o nenápadný trénink týmových dovedností. Výhodou je, že tyto hry trvají obvykle zhruba hodinu, a tak je snadno spojíte s posezením v restauraci nebo jiným navazujícím programem.
3. Stylový večírek s hudbou a tancem
Pokud toužíte po klasické firemní párty, v Brně si jistě vyberete ze spousty restaurací, klubů a barů, které si můžete pronajmout jen pro vaši firmu. A díky možnosti zajistit catering, hudbu i doprovodný program získáte prostor, který se dokonale přizpůsobí vašim představám. Některé podniky navíc nabízí tematické večery nebo živou kapelu, takže máte jistotu, že si zaměstnanci událost užijí na maximum. Skvěle se hodí i pro příležitosti, kdy chcete ocenit tým formálnější formou, ale zároveň zachovat kamarádskou notu.
4. Skvělé zážitky kdekoli a přesně na míru
Chcete, aby měla vaše akce moderní šmrnc? Pak doporučujeme mobilní atrakce a kompletní programy podle vašich představ od společnosti Nejlepší atrakce, která se zaměřuje na interaktivní hry, tematické show i různé simulátory. Možností je spousta, ale jedno mají společné – tolik zábavy na firemní večírky Brno ještě nezažilo. Nejenže si takovou akci užijí všichni zúčastnění, ale budou na ni i dlouho vzpomínat. Přitom není potřeba se vázat na konkrétní místo a aktivity se přizpůsobí počtu lidí i charakteru firmy.
5. Bowling, laser game nebo paintball
Když hledáte jednoduchou a přitom osvědčenou zábavu, vsaďte na sporty, které zvládne opravdu každý. Patří mezi ně bowling, laser game či paintball. V Brně se navíc nachází hned několik moderních center, kde můžete uspořádat turnaj i pro větší skupiny. A nezáleží přitom, jestli jde o zkušené hráče, nebo úplné začátečníky. Hlavní je soutěživost a dobrá nálada. Tamní neformální prostředí v každém případě vytváří přátelskou atmosféru a je ideální pro odlehčenou zábavu.
6. Venkovní akce v okolí Brna
Nakonec se najde i něco pro ty, kdo preferují pobyt na čerstvém vzduchu. Ideální volbou jsou venkovní areály v okolí města, které poskytují možnost uspořádat piknik, grilování, nebo sportovní turnaj, případně vytvořit improvizované letní kino. Prostor pod širým nebem oceníte zejména v létě, kdy můžete akci doplnit o doprovodný program – od hudebního vystoupení až po netradiční soutěže. Velkým plusem je, že venku bývají všichni uvolněnější, a tak se snadněji naladí na neformální formu komunikace.
Foto: https://unsplash.com/photos/person-in-red-sweater-holding-babys-hand-Zyx1bK9mqmA
