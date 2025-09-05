Brno přivítá první ročník konference BIGMONEY
Brno, 29. září 2025 – Brno se už brzy stane epicentrem investičního dění ve střední Evropě. Prestižní konference BIGMONEY spojí 15. října 2025 na jednom místě 300 nejvýznamnějších investorů, majitelů firem a správců majetku z České republiky i Slovenska.
Vydavatelství Premium Media Group představuje nový formát investiční konference BIGMONEY, která má ambici stát se nejvýznamnější událostí svého druhu na Moravě. Akce se uskuteční 15. října 2025 v hotelu Passage v Brně a přivítá 300 vysoce bonitních hostů z oblasti investic, private equity, family offices a alternativních aktiv.
„Chceme vytvořit unikátní platformu, kde se potkají ti, kteří skutečně formují investiční krajinu regionu. BIGMONEY je určena pro ty, kteří spravují významné majetky a hledají sofistikované investiční příležitosti,“ vysvětluje Štěpán Dlouhý, CEO Premium Media Group.
Špičkové obsazení a sedm tematických bloků
Konference pokryje sedm klíčových oblastí investičního světa: správu majetku a family offices, private equity a venture kapitál, kapitálové trhy, fondy kvalifikovaných investorů, alternativní investice včetně krypta a umění, komunitní investování a kybernetickou bezpečnost.
Mezi hlavní řečníky patří Constantin Kinský, předseda představenstva Kinský Žďár a.s., který jedinečně spojuje tradiční šlechtické hodnoty s moderním wealth managementem, Jaroslav Havel, zakladatel a řídící partner HAVEL & PARTNERS a hlavní partner ONE FAMILY OFFICE, a Jana Maričič, regionální manažerka pro Centrální a Východní Evropu eToro Group.
Program obohatí také zahraniční hosté z globálních private equity fondů a evropských family offices, kteří představí mezinárodní perspektivu investičních trendů.
Příležitosti a unikátní networking
BIGMONEY oslovuje exkluzivní cílovou skupinu – majitele firem, private equity a venture kapitálové fondy, správce rodinných kanceláří, kvalifikované investory, top manažery nadnárodních společností a další subjekty spravující významné majetky. Účastníci mohou očekávat nejen inspirativní vystoupení, ale především kvalitní networking a konkrétní investiční příležitosti.
„Věříme, že Brno má potenciál stát se významným centrem investičního dění ve střední Evropě. BIGMONEY má být katalyzátorem tohoto rozvoje,“ dodává Štěpán Dlouhý.
Konference nabídne účastníkům kombinaci praktických zkušeností z oblasti správy velkých majetků, analýzu aktuálních investičních trendů, a především platformu pro navazování nových byznysových vztahů. Diskutovat se bude o diverzifikaci portfolií, ochraně kapitálu v nejisté době, příležitostech v alternativních aktivech i o tom, jak kybernetické hrozby ovlivňují moderní investování.
