Začala stavba dalšího dopravního napojení Nové Zbrojovky

Brno, 8. dubna 2025 - Poklepáním základního kamene byla dnes zahájena již druhá stavba, která zajistí dopravní napojení Nové Zbrojovky. Tentokrát se jedná o prodloužení ulice Markéty Kuncové. Práce potrvají dva roky, o náklady se město Brno dělí právě s Novou Zbrojovkou.

„Postupná revitalizace největšího brněnského brownfieldu a rozvoj širšího území pokračuje. Nezbytnou součástí celého procesu je kvalitní dopravní napojení Nové Zbrojovky na městskou infrastrukturu, jejíž kapacita musí být adekvátně navýšena. Vloni v červnu byly zahájeny práce na rozšíření ulice Šámalovy a úpravě tramvajové trati v Zábrdovické, dnes začíná prodloužení ulice Markéty Kuncové,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Další spojení celé lokality, kde jsou i jiné rozvojové projekty, v budoucnu umožní také trasa ze sjezdu velkého městského okruhu na Tomkově náměstí přes Novou Dukelskou a nový most přes Svitavu.“

„Přípravu prodloužení ulice Markéty Kuncové včetně povolovacího procesu zajišťovala společnost NOVÁ ZBROJOVKA, která se také dělí s městem o náklady na výstavbu, a to v poměru 62 % a 38 %.

Zhotovitelem stavby je společnost EUROVIA CZ, která ve veřejné zakázce nabídla cenu 86,5 milionu korun bez DPH. Úprava stávající a stavba nové části ulice v celkové délce 429 metrů bude velmi náročná na koordinaci prací na inženýrských sítích, kdy je nutné zkoordinovat výstavbu a úpravu horkovodu a parovodu. Práce by měly trvat dva roky,“ informoval 1. náměstek primátorky René Černý.

„Nová dvoupruhá komunikace povede z Nové Zbrojovky – v blízkosti dnešního letního kina – souběžně s ulicí Baarovo nábřeží a napojí se na současnou komunikaci v ulici Markéty Kuncové před železničním mostem. Opravy se dotknou i stávající komunikace, a to až za křižovatku s ulicí Skopalíkovou, kde se budou opravovat povrchy. V rámci stavby vznikne nová křižovatka vedoucí na ulici Dolnopolní, bude vybudována nová zastávka městské hromadné dopravy, společná stezka pro chodce a cyklisty a proběhne výsadba zeleně,“ doplnil informace radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Veškerou přípravu stavby včetně projektové dokumentace měla na starosti přímo Nová Zbrojovka. Společnost CPI Property Group připravila celou stavbu. „Umístění nové ulice bylo jedním z největších úskalí. Nová Zbrojovka roste v širším centru města, což si žádá úzkou spolupráci s městem, městskými částmi i místními obyvateli. Ti požadovali posunout komunikaci dál od soukromých zahrad na Baarově nábřeží a přizpůsobit ji vyšší dopravní zátěži, včetně MHD, s přímým napojením na velký městský okruh. Řešením byl odkup navazujícího průmyslového areálu na náklady Nové Zbrojovky, což umožnilo optimální trasování dopravního napojení. Díky celkovému odkupu jsme zároveň získali možnost zrevitalizovat zbývající část území, kde nyní stojí nová multifunkční skladovací hala pro společnost Tesla,“ vysvětlil projektový manažer Nové Zbrojovky Jan Růžička.

„Jsme rádi, že se můžeme zapojit do přestavby bývalého brownfieldu a podpořit vznik nové městské čtvrti. Naším cílem bude provést tuto náročnou stavbu včas a s co nejmenším omezením pro rezidenty z okolí. I zde se sešlo více projektů – s Teplárnami Brno koordinujeme přeložky parovodu a horkovodu, díky tomu se vše udělá zároveň a ulice bude rozkopaná pouze po nezbytně nutnou dobu. My začneme také přeložkami, bude se jednat o vodovod a kanalizaci, následně přistoupíme ke stavbě nové části ulice Markéty Kuncové,“ doplnil ředitel Závodu Morava jih Eurovia CZ Ludvík Šumbera.

Nová Zbrojovka:

zástavba: 550 000 m2

2 500 bytů, 200 000 m2 kancelářských ploch, 100 000 m2 komerčních ploch a služeb

počet lidí denně: 20 000

co zůstalo zachováno z bývalé Zbrojovky: bývalá budova ředitelství, kotelna s komínem, Hala 76 a Zet.Office

kdy má být hotovo: za 10 až 12 let

Zdroj a vizualizace: TIS MMB