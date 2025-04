Jihomoravský kraj potvrzuje pozici české inovační jedničky

Brno, 16. dubna 2025 - Jihomoravský kraj pokračuje v upevňování pozice inovačního centra Česka s vysokým podílem investic do výzkumu a vývoje. Podle nejnovějších údajů dosáhly v roce 2023 tyto investice téměř 23,7 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 1,5 %. S téměř tří procentním podílem výdajů na výzkum na regionálním HDP si kraj udržuje pozici celorepublikového lídra a úspěšně se srovnává i s vyspělými evropskými regiony. Vyplývá to z aktuálně zveřejněné Datové zprávy, kterou každoročně vydává inovační agentura JIC.

Koncentrace investic do výzkumu a vývoje

Jihomoravský kraj překonává ve znalostní intenzitě všechny ostatní české regiony – včetně Prahy – a zároveň výrazně převyšuje celostátní průměr i průměr Evropské unie. Navíc podílem výdajů na výzkum na regionálním HDP dosahuje podobné úrovně renomovaných evropských inovačních hubů, jako jsou německý Freiburg, Dolní Franky s centrem ve Würzburgu, Tyrolsko s centrem v Innsbrucku nebo jižní Švédsko s městem Malmö.

„Jihomoravský kraj systematicky podporuje výzkum a vývoj, startupový ekosystém a spolupráci akademické a podnikatelské sféry jako klíčové pilíře našeho regionálního rozvoje. Naším cílem je nejen udržet, ale dále posilovat pozici regionu jako inovačního lídra České republiky a významného evropského hráče,“ uvádí Jan Zámečník, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Růst podnikatelského sektoru ve výzkumu a vývoji

Výrazný nárůst investic do výzkumu byl v roce 2023 tažen především podnikatelským sektorem. Nejdynamičtější růst zaznamenal elektronický a elektrotechnický průmysl, kde investice do výzkumu a vývoje vzrostly meziročně o 17 %. Toto zvýšení odráží především rostoucí investice do elektronové mikroskopie.

Tento high-tech obor je nejvýraznějším příkladem úspěšné transformace regionu ve znalostní ekonomiku. Tři klíčové společnosti – Thermo Fisher Scientific, Tescan a Delong Instruments – společně vyrábí třetinu světové produkce elektronových mikroskopů, zaměstnávají přibližně 2800 vysoce kvalifikovaných pracovníků a do výzkumu a vývoje investovaly v roce 2023 přibližně 1,8 miliardy korun.

„Excelence v elektronové mikroskopii nám umožňuje budovat silnou pozici i v polovodičovém průmyslu, který je strategickým odvětvím pro celou Evropu. Pro Brno je podpora těchto high-tech odvětví prioritou, protože vytvářejí vysoce kvalifikovaná pracovní místa a posilují konkurenceschopnost celého regionu," říká Anna Putnová, zastupitelka města Brna pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi.

Aktuálně v Brně vzniklo České polovodičové centrum, které je součástí evropské iniciativy Chips Act zaměřené na posílení evropské pozice v polovodičovém vývoji a výrobě. Vedle elektronové mikroskopie je to hlavně díky síle regionu v designu čipů a vývoje nástrojů pro automatizaci elektronického navrhování a výzkumu materiálů koncentrovaného jak na VUT v Brně, tak ve společnostech Codasip a onsemi.

Klíčové obory s globálním potenciálem

Z dalších klíčových oblastí region vyniká v kyberbezpečnosti – do takto zaměřených firem jde v Jihomoravském kraji nejvíc investic venture kapitálu. Jen na začátku roku 2025 získaly brněnské firmy Whalebone, Threatmark a Safetica investice v celkové hodnotě 40 milionů eur.

Rychle rostoucí je i vesmírný průmysl s více než 30 podniky zaměstnávajícími 410 specialistů podílejících se na mezinárodních kosmických misích. Výčet silných oborů doplňuje herní vývoj, v němž v regionu působí přes 40 herních studií s aktivní komunitou čítající více než 900 vývojářů a vývojářek.

Talent jako základ úspěchu

Celkem 70 tisíc lidí nyní v Jihomoravském kraji pracuje v oblasti IT, vědy a techniky. Počet specialistů a technických pracovníků v těchto oborech dlouhodobě roste – od roku 2011 o 52 procent. Téměř všichni z nich přitom pracují v soukromém sektoru, což vytváří silnou poptávku po těchto odbornících ze strany firem i jejich rostoucí tržní hodnotu, finanční ohodnocení a možnosti profesního růstu v rámci regionálního inovačního ekosystému.

Datová zpráva také zdůrazňuje klíčovou roli akademického sektoru a rostoucí internacionalizaci regionu. V Brně studuje 65 tisíc vysokoškolských studentů, přičemž více než třetina se věnuje STEM oborům. Zároveň téměř čtvrtina je zahraničních studentů.

