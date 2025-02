JIC startuje další ročník programu pro ženy, které chtějí podnikat

Brno, 6. února 2025 - Až do 9. března se mohou ženy z různých profesních oblastí hlásit do rozvojového programu Empower, který otevírá inovační agentura JIC. S podporou expertek a expertů JICu získají potřebné sebevědomí a schopnosti, které jim pomohou uspět ve startupovém prostředí. Program je rozdělen do sedmi bloků, startuje v sídle brněnského JICu 19. března a trvá přibližně šest týdnů.

„V programu Empower pomáháme ženám odstranit bloky, které jim brání v podnikání. Ať už jde o strach z neúspěchu, pocit, že jejich nápady nejsou dost dobré, nebo obavy z kloubení pracovních a životních rolí,“ říká Veronika Chválková, která má v JICu program Empower na starosti. „Chceme dát ženám větší šanci uspět. Víme, že mají potřebné znalosti i chuť se do něčeho vlastního pustit. My jim poskytneme bezpečný prostor, kde získají podnikatelské základy a také víru v sebe sama,“ doplňuje Chválková.

Program je určen pro široké spektrum žen – od studentek přes ženy na rodičovské dovolené až po manažerky či vědkyně. Účastnice nemusí mít konkrétní podnikatelský nápad, stačí chuť a motivace začít podnikat. Každý blok programu bude věnovaný konkrétnímu tématu, jako jsou osobní talenty a silné stránky, validace nápadu, kariérní vize či leadership.

V rámci programu proběhnou workshopy, diskuze s úspěšnými podnikatelkami a investorkami i skupinové konzultace. Mezi pozvanými hostkami jsou například Silke Horáková z Tilia Impact Ventures, Andrea Ferancová Bartoňová z Espira Investments, Zuzana Hloušková z Bamboolik či Kamila Zahradníčková z Lakmoos.

„Naším cílem je přirozená diverzita a plné využití talentu žen. Výzkumy ukazují, že diverzifikované týmy přinášejí bohatší spektrum pohledů, větší kreativitu a inovativní řešení,“ vysvětluje Chválková.

Program stojí 3000 Kč, pro studentky a ženy na rodičovské dovolené je cena snížená na 1500 Kč. Zájemkyně se mohou hlásit na webu JICu až do 9. března. Setkání budou probíhat každou středu od 16 do 20 hodin v prostorách JICu v brněnských Medlánkách.

