Investice 2024: Jaké máte možnosti a jaké jsou aktuální trendy?

Brno, 12. června 2024 – Způsob, jak zhodnotit peníze, porazit inflaci a našetřit si na důchod nebo třeba na lepší bydlení. To všechno platí o investicích. Jenže způsobů, jak investovat, je celá řada. Liší se možným ziskem i mírou rizika. Podívejte se, jaké možnosti nabízejí investice v roce 2024.

„Řada lidí vnímá jako investice například uložení peněz na spořicí účet nebo pomocí termínovaného vkladu. Ve skutečnosti jde ale o spoření. Máte totiž jasně stanovený zisk a díky zákonnému pojištění vkladů nehrozí, že byste o vložené prostředky přišli,“ upozorňuje Petr Jermář, specialista na finance z portálu Banky.cz. Spoření navíc obvykle nabízí mnohem nižší výnos než investice. U většiny produktů tak nepřekoná ani inflaci.

Co jsou to investice

V případě investic musíte počítat s vyšším rizikem než u spoření. Nemáte totiž garantované zhodnocení, a pokud se investice nevydaří, můžete také prodělat. „Na druhé straně ale můžete dosáhnout na výrazně vyšší zisky. A bezpečně překonat inflaci,“ popisuje hlavní výhody investic Petr Jermář. Zároveň platí, že není investice jako investice. Můžete je rozdělit například podle toho, do čeho své prostředky vkládáte. A také podle toho, jak dlouho plánujete dané aktivum držet – tedy na: dlouhodobé investice a krátkodobé investice.

Nejlepší investice v roce 2024

Určit jednu investici, která by se dala označit jako „ta nejlepší“, jednoduše nejde. Záleží to totiž nejen na zhodnocení, ale také na: riziku, které chcete podstoupit; vašich investičních cílech nebo na tom, jak dlouho chcete své investice držet. Pokud ale máme vybrat oblasti, u kterých investoři v roce 2024 očekávají růst, musíme jmenovat zejména: technologie a technologické společnosti, obnovitelné zdroje energie a udržitelné investice - například ty, které zohledňují ESG. Možností, jak investovat, máte několik. Na výběr máte například investice do: nemovitostí, komodit, akcií, podílových fondů, nemovitostních fondů, dluhopisů, kryptoměn, cizích měn, nebo různé alternativní investice.

Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí jsou oblíbené zejména u konzervativních investorů. Jsou poměrně stabilní a dlouhodobě nabízejí zajímavé zhodnocení. Například podle České bankovní asociace stouply ceny nemovitostí v Česku za posledních 10 let o 125 %! Počítejte ale s výdaji na údržbu či pojištění nemovitosti. A pokud si berete hypotéku, váš zisk se sníží o úroky, které zaplatíte bance. „V současnosti můžete do nemovitostí investovat jak přímo, tedy nákupem domu, bytu či pozemku, tak nepřímo prostřednictvím podílových fondů nebo startupů, ve kterých získáte podíl na konkrétní nemovitosti. K investování tak stačí minimální kapitál,“ říká Martin Pleštil, ředitel segmentu investic ze společnosti Broker Trust.

Investice do komodit

Investice do komodit jsou poměrně pestré. Peníze totiž můžete vložit do: drahých kovů, zemědělských plodin nebo do průmyslových komodit, jako jsou například ropa či zemní plyn. „U začínajících investorů jsou oblíbené zejména investice do: zlata, stříbra a dalších drahých kovů. Jsou totiž snadno dostupné. Každý si může koupit zlatý slitek a schovat ho doma nebo v bance. Zlato navíc patří mezi tradiční uchovatele hodnoty. Hodí se proto k dlouhodobému investování, při kterém přináší zajímavé zhodnocení. Také do komodit můžete investovat jak přímo jejich nákupem, tak nepřímo prostřednictvím akciových fondů a ETF,“ popisuje Petr Jermář z Banky.cz.

Investice do akcií

Akcie byly dlouho dostupné zejména zkušenějším investorům. Díky moderním technologiím do nich však může investovat každý. Stačí využít některou z online platforem, které to umožňují. Počítejte ale s tím, že akcie bývají poměrně volatilní. Přímá investice se proto hodí zejména pro zkušené investory, kteří dlouhodobě sledují trh a dokážou předvídat další vývoj.

Většině investorů se vyplatí požádat o pomoc brokera či finančního poradce, který investice zprostředkuje. Zároveň je bezpečnější investovat do akciových fondů. Obsahují akcie z různých firem, a snižují tak riziko. U akcií navíc můžete vydělávat nejen na zvýšení jejich ceny, ale také pomocí dividend – podílu na zisku společnosti.

Investice do podílových fondů

S předchozí možností souvisí také investování do podílových fondů. Jsou spravované investiční společností a obsahují různé druhy aktiv. Obvykle máte na výběr podílové fondy: akciové - zaměřují se na akcie, dluhopisové - investují do dluhopisů, smíšené - kombinují akcie a dluhopisy, ETF - kopírují akciový index, zajištěné - garantují investorům vyplacení minimálně počáteční investice. „Sami si tedy nevybíráte konkrétní akcie, ale pouze fond. To zaručuje určitou diverzifikaci, a tím pádem také nižší riziko ztráty. K tomu přispívá i fakt, že je fond profesionálně spravovaný. Na druhé straně musíte počítat s poplatky, které s těmito investicemi souvisejí. A které snižují výsledný zisk,“ říká Petr Jermář.

Investice do nemovitostních fondů

Nemovitostní fondy umožňují zhodnotit peníze pomocí nemovitostí, i když máte menší kapitál. S jejich pomocí investujete do: kancelářských budov, nákupních center, skladovacích hal a dalších nemovitostí. Stejně jako další fondy nabízejí větší diverzifikaci, a tím i nižší riziko. Plusem také je, že svůj podíl ve fondech kdykoliv snadno prodáte. Pokud tedy potřebujete investici ukončit a získat hotovost, vyřešíte vše za pár dní. Klasický prodej nemovitosti přitom trvá mnohem déle. Poptávka po bydlení, kancelářských či skladovacích prostorech navíc v posledních letech roste. Proto tyto fondy slibují stabilní zisk. Opět však musíte počítat s poplatky za správu.

Investice do dluhopisů

Dluhopisy jsou oblíbené zejména u konzervativních investorů. Obvykle totiž nabízejí zisk „pouze“ v jednotkách procent, zároveň ale nebývají tak rizikové jako například akcie nebo kryptoměny. Vždy však záleží na tom, jaké dluhopisy zvolíte. Obecně je můžeme rozdělit do dvou skupin: státní a firemní. Obecně platí, že čím větší zhodnocení dluhopisy slibují, tím jsou rizikovější.

Investice do kryptoměn

Kryptoměny jsou trendem posledních let. Jsou to digitální měny založené na technologii blockchain, které umožňují bezpečné a anonymní transakce. Popularitu jim přinesl zejména velký růst bitcoinu, kdy se jeho cena z původních několika set dolarů vyšplhala na víc než 60 000 dolarů za bitcoin. Tento vývoj přilákal řadu investorů i obchodníků, kteří kryptoměny využívají ke krátkodobému investování.

„Problém je, že kryptoměny jsou velmi volatilní. Mají tedy velké výkyvy ceny. Investice do kryptoměn tak můžou přinést výrazný zisk, ale také velké ztráty,“ říká Martin Pleštil ze společnosti Broker Trust. Řada investorů je proto využívá hlavně jako doplnění portfolia.

Investice do cizích měn

Investovat můžete také do cizích měn. V tomto případě jde o krátkodobé investice, které se označují jako obchod s měnami neboli forex (z anglického výrazu foreign exchange). Podobně jako u dluhopisů ovlivňuje výsledky investic zejména ekonomická a politická situace ve státech, s jejichž měnami obchodujete. Proto ji potřebujete dobře znát a sledovat aktuální vývoj. Pro investování do cizích měn potřebujete účet na brokerské platformě, která vám umožní obchodovat na forexovém trhu. Také tyto investice jsou velmi volatilní. A můžou přinést jak vysoký výnos, tak velkou ztrátu.

Alternativní investice

Kromě klasických investičních nástrojů, o kterých jsme se právě zmínili, máte k dispozici také alternativní investice. Jejich prostřednictvím můžete své peníze vložit například do: umění, starožitností, vína, automobilů. A setkáte se i s investicemi do písní nebo do LEGA. Také tento typ investic vám může přinést vysoké zhodnocení, zároveň však musíte počítat s vyšším rizikem. A také s menší likviditou. Prodat předměty, do kterých jste vložili své prostředky, trvá delší dobu. Proto je investoři často využívají hlavně k diverzifikaci portfolia.

Základní investiční pravidlo: diverzifikace

Ať už zvolíte konzervativnější, nebo dynamičtější investiční strategii, vždy musíte dodržet jedno základní pravidlo – diverzifikovat investice. Znamená to, že musíte své prostředky rozdělit do různých trhů i aktiv. Výrazně tak snížíte riziko, že proděláte. Když totiž nebude zrovna vydělávat jedna část vašeho portfolia, druhá ji nahradí. V praxi tak můžete například: část peněz vložit do akcií, část do nemovitostí, část do zlata, část do dluhopisů,a část do kryptoměn.

„Každá z těchto složek pokrývá jinou část trhu. Je tak pravděpodobné, že když bude zrovna klesat bitcoin nebo akcie, poroste naopak zlato a nemovitosti. I nepříjemné výkyvy tak snadno vykompenzujete,“ uzavírá Petr Jermář.

Foto: Ingimage