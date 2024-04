Brno uzavírá memorandum s ECON MUNI, pomůže s kurzem o ekonomice samospráv

Brno, 19. dubna 2024 - Rada města Brna schválila memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity na projektu MUNI 3.2.1. V rámci něj se podporují nové formy vzdělávání spojené s aktuálními potřebami trhu práce. V součinnosti s univerzitou tak vznikne specializovaný kurz celoživotního vzdělávání, který se zaměří na ekonomickou agendu samospráv.

Cílem nového memoranda je spolupráce města Brna s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity, z níž vzejde specializovaný kurz Řízení ekonomické agendy obcí a krajů s využitím geografických informačních systémů. Nový kurz se tak stane dalším výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi městem Brnem a Masarykovou univerzitou v oblasti rozvoje veřejné správy.

„Brno je díky svému datovému portálu považováno za jednoho z lídrů této agendy v Česku. Masarykova univerzita jej proto oslovila, zda by své know-how s řízením pomocí sběru a analýzy dat sdílelo i s ostatními samosprávami,“ přiblížil zapojení města do projektu radní pro oblast participace Petr Bořecký. Kurz se zařadí do vysokoškolského programu celoživotního vzdělávání.

„S městem Brnem nejde o první spolupráci, dokončených projektů nebo těch v realizaci máme více. Jsme velmi rádi za propojování aktivit akademické a veřejné sféry,“ dodal vedoucí Katedry regionální ekonomie Vilém Pařil.

Projekt MUNI 3.2.1 vychází z Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol 2022–2024. Díky němu získávají vysoké školy příspěvek ze státního rozpočtu, aby se adaptovaly na nové formy učení či na aktuální potřeby trhu práce.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage