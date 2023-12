V Brně vzniknou dvě soukromé základní školy Erazim a Maple Bear

Brno, 15. prosince 2023 - Brněnští radní nemají námitek, aby na území města vznikly dvě nové soukromé základní školy. Obě stanoviska schválili na svém posledním zasedání. V Brně chtějí začít fungovat školy Erazim a Maple Bear, které však potřebují splnit ještě další administrativní kroky k zahájení činnosti.

Rada města Brna nemá ke vzniku škol Erazim a Maple Bear žádných námitek. Zřizovatelé však musí získat také souhlas od dalších institucí, ať už jde například o stavební úřad, hygienu či kraj. Současně je nutné zajistit prostory k výuce i doložit zájem žáků, aby školy byly na závěr celého procesu zapsány do oficiálního Rejstříku škol a školských zařízení. Obě organizace počítají s tím, že by kapacitu naplňovaly postupně podle ročníků.

„V programu základní školy Erazim plní klíčovou funkci učitelé, kteří jednají se žáky v duchu partnerské komunikace. Nastavuje se tak demokratické prostředí, v němž děti sdílí své nápady na školní náplň či sestavují pravidla pro vzájemné vztahy a komunikaci v kolektivu. Zároveň se učí sledovat a řešit konflikty,“ popsala vzdělávací koncept radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Škola Erazim předpokládá, že by se usídlila na adrese Hněvkovského 30/65, kam by docházelo až 100 dětí od 1. do 9. ročníku. O založení školy usiluje zapsaný spolek Vila Verde, jenž už zřizuje obdobné instituce v Opavě, Ústí nad Labem a v Týně nad Vltavou.

Zájem o činnost na území města projevuje také základní škola Maple Bear, jež tvoří jednu z nejrychleji rostoucích sítí škol na světě. Momentálně má již přes 500 poboček v pětatřiceti různých zemích. „Školy Maple Bear jsou bilingvní a kombinují kanadské i lokální kurikulum. Současně musí splňovat vysoké standardy kanadského školství, jehož špičkovou úroveň dokládají také výsledky mezinárodního testování PISA,“ zmínila Matonohová.

Zřizovatel Maple Bear Czechia Schools, s. r. o., zamýšlí, že by se škola nastěhovala do budovy ZET.Office na Lazaretní 925/9. Navštěvovat ji má 60 dětí, jimž nebudou scházet ani jídelna s družinou.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage