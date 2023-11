E.ON rozdělí mezi své dlouholeté zákazníky přes 200 milionů korun

Brno, 19. listopadu 2023 - Přes 200 milionů korun rozdělí společnost E.ON Energie mezi své věrné zákazníky. Více než 400 tisícům klientů zašle ve druhé polovině listopadu jednorázový finanční příspěvek za jejich loajalitu. Týkat se bude těch, kteří odebírají energie od E.ON nepřetržitě nejméně pět let a ročně odeberou více než 1 MWh. E.ON v letošním roce také pro své stávající klienty dvakrát snížil ceny energií a připravil i výhodné akviziční nabídky pro nové zákazníky. Těch jen během letošního roku získal přes 90 000.

„Pro naše klienty nastavujeme ceny férově, a když to situace dovolí, pozitivní vývoj jim promítáme do koncových cen. I proto jsme v letošním roce hned dvakrát snížili více než milionu našich stávajících klientů cenu za dodávku energií. To je pro naše zákazníky velký bonus, protože z nižších cen mohli těžit prakticky celý rok a ušetřili tisíce korun oproti tomu, kdyby platili ceny na úrovni vládních stopů. Jsme rádi, že nás naši klienti vnímají jako stabilního a spolehlivého partnera, což vidíme na počtu těch, kteří s námi zůstávají dlouhou dobu. Nebereme to jako samozřejmost a velmi si toho vážíme. I proto jsme se rozhodli, že naše věrné klienty odměníme i finančně,“ popisuje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.

E.ON své zákazníky odměňuje dlouhodobě. Pravidelně pro ně připravuje finanční odměny nebo zvýhodněné služby. V letošním roce navíc ocení i své klienty, kteří u něj mají alespoň jedno odběrné místo, odebírají elektrickou energii nebo plyn více než pět let a jejichž odběr je minimálně 1 MWh ročně. Takoví zákazníci dostanou od E.ONu jednorázovou částku 500 Kč.

„Zákazníky o tom, že od nás dostanou finanční bonus, informujeme e-mailem nebo dopisem ve druhé polovině listopadu. Peníze pak začneme ve stejné době také rozesílat - a to buď elektronicky rovnou na účet nebo složenkou. Vždy záleží na tom, jaký způsob mají u nás klienti nastavený a používají pro výplatu přeplatků,“ doplňuje Jana Hrabětová, vedoucí oddělení Strategie a inovace společnosti E.ON.

E.ON vytvořil výhodné podmínky i pro nové klienty

E.ON v letošním roce už dvakrát snížil ceny pro více než milion svých stálých klientů, kteří neměli fixované ceny energií. To pro ně může znamenat jen v letošním roce v elektřině úsporu v řádech tisíců korun podle jejich spotřeby oproti stále platným cenovým stropům – od přibližně 2 000 Kč pro ty, co mají spotřebu kolem 2,5 MWh ročně až téměř k 10 000 Kč u těch, kteří spotřebují kolem 15 MWh. U plynu pak podle jejich spotřeby od 0,5 MWh po 24 MWh o 3 000 až 11 000 korun ročně.

„Stejně tak jsme vytvořili i výhodné cenové podmínky pro ty, kteří hledali nového dodavatele a podmínky pro nové i stávající klienty máme aktuálně obdobné a patří k nejvýhodnějším na trhu,“ doplňuje Jan Zápotočný, kterého těší i zájem ze strany nových klientů. E.ON si jako svého nového dodavatele v letošním roce totiž vybralo více než 90 000 zákazníků.

Foto: Ingimage