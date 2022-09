Startuje soutěž o titul EY Podnikatel roku 2022 Jihomoravského kraje

Brno, 18. září 2022 – Společnost EY pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha a ve spolupráci s inovační agenturou JIC vyhlašuje osmnáctý ročník soutěže o titul EY Podnikatel roku Jihomoravského kraje. Tento region drží jednoznačné prvenství v počtu technologických vítězů a držitelů titulu EY Technologický podnikatel roku. S dosud čtyřmi celostátními vítězi se řadí mezi nejúspěšnější kraje v historii tuzemského klání největší celosvětové podnikatelské soutěže. Uzávěrka přihlášek je 21. října 2022. Držitel titulu EY Podnikatel roku 2022 Jihomoravského kraje bude vyhlášen v lednu 2023.

Loňským krajským vítězem je Martin Cígler ze společnosti Solitea, a. s., u něhož nezávislá porota ocenila zejména jeho více jak 30leté podnikatelské aktivity a neustálý progresivní vývoj ve vysoce konkurenčním oboru moderních technologií. Kromě Česka a Slovenska působí také v Rakousku či balkánských zemích.

„Brnu a Jihomoravskému kraji se ne nadarmo říká Silicon Valley České republiky. Jsem hrdý na úspěch v silném konkurenčním prostředí nejprestižnější české manažerské soutěže a jsem hrdý i na všechny svoje kolegy ze Solitey. Bez jejich entusiasmu, invence a pracovního nasazení by se Solitea nikdy nestala největším výrobcem podnikového softwaru v České republice. Ocenění EY Podnikatel roku Jihomoravského kraje si velmi vážím a vnímám ho jako velkou motivaci do další práce,“ uvedl Martin Cígler, majitel společnosti Solitea, a.s. a držitel titulu Podnikatel roku 2021 Jihomoravského kraje.

„Letošní rok opět přináší podnikatelům celou řadu překážek. Všechny v různé podobě zasáhla válka na Ukrajině, bojují s rychle rostoucími cenami energií a s vysokou inflací. Jsem ale přesvědčená, že i proto budeme v letošním ročníku soutěže EY Podnikatel roku svědky mnoha inspirativních příběhů,“ řekla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Soutěž EY Podnikatel roku se v Jihomoravském kraji pořádá již osmnáct let. Kromě nejvyššího počtu vítězů kategorie EY Technologický podnikatel se společně s krajem Hlavní město Praha také pyšní nejvyšším počtem startupistů, kteří v soutěži EY Podnikatel roku každoročně měří síly.

„Už se těším na dobu, kdy budu mít možnost říct při vyhlašování EY Podnikatele roku, že tento rok byl lehký. Zatím to bohužel nejde. O to víc si vážím těch, kteří v těchto časech posouvají laťku svého oboru,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

„Inovační ekosystém na jižní Moravě je naprosto výjimečný vzájemnou důvěrou lidí v něm. Nikde jinde nenajdete tak propojené a spolupracující firmy, organizace, univerzity a komunity. Zkušení podnikatelé předávají své know-how nově nastupující generaci a záleží jim na tom, aby se region rozvíjel a rostl. A mezi nimi vidím mnoho úspěšných a odpovědných podnikatelů, kteří mají odvahu jít příkladem,“ uvedl Petr Chládek, ředitel inovační agentury JIC.

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv prostřednictvím formuláře na www.podnikatelroku.cz. Na těchto webových stránkách je rovněž přihláška pro podnikatele, kteří se budou chtít do letošního ročníku zapojit. Uzávěrka přihlášek i nominací je 21. října 2022.