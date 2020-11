Vývoj ve společnosti Ataccama povede známá osobnost českého IT Roman Pichlík

Praha, 24. listopadu 2020 - Jeden z lídrů Czech Java User Group a spoluautor podcastu CZ Podcast Roman Pichlík přijal nabídku pozice Head of Engineering česko-kanadské společnosti Ataccama, která vyvíjí platformu Ataccama ONE pro správu a řízení (velkých) dat. Pichlík pracoval dříve jako šéf vývoje v Zonky a Velvon.

„Během své kariérní pauzy jsem měl čas věnovat se AI a machine learningu. Díky tomu, a diskuzím s ostatními společnostmi, jsem přišel na to, že 80 % práce na vývoji a využití strojového učení spadá do oblasti kvality dat, a to je přesně jedna z věcí, kterým se Ataccama věnuje,” napsal sám Pichlík na svém tech blogu.

CEO Ataccamy, Michal Klaus, dodává: „Roman má bohaté zkušenosti jak s vývojem samotným, tak s vedením technických týmů, a zároveň k nám osobnostně velmi dobře zapadl. Jsem nadšený, že přináší také své hluboké porozumění a zájem o roli AI v data managementu."

„Ataccama mě přesvědčila hlavně svým komplexním produktem, zkušeným a přátelským týmem, a také svou ambiciózní vizí. V posledních letech firma rapidně vyrostla a je v plánu tým nadále posilovat. Mám pocit, že má Ataccama veškeré schopnosti a předpoklady svoje cíle naplnit a já u takového růstu chci být,” shrnuje Roman Pichlík.

Ataccama dodává svým zákazníkům data management a governance platformu Ataccama ONE. Je to softwarová platforma fungující na principech AI, která mimo jiné zahrnuje data profiling, správu datové kvality a zpracování velkých dat. To vše bez nutných technických znalostí koncových uživatelů. Mezi její zákazníky patří velké nadnárodní korporace, například banky, aerolinky nebo telekomunikační společnosti. Ataccama zaměstnává více než 200 lidí v 9 zemích. Největší kanceláře se 180 zaměstnanci má v pražském Karlíně.