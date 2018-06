Rohlík.cz zvětšil své sklady

Brno, 1. června 2018 - Online supermarket Rohlík.cz se v Brně rozrůstá. Stávající skladové kapacity nebyly vzhledem k počtu objednávek dostatečné, proto se Rohlík.cz přesunuje do větších prostor a také rozšiřuje nabídku pro své zákazníky.

„S nabídkou našich služeb jsme v Brně začínali v roce 2015. od té doby stoupla poptávka o 317 % a stále se zvyšuje. Zároveň se zvýšil i počet dodavatelů. Začínali jsme se čtyřmi a nyní jich máme více než 300. Narostl i počet položek ve skladu, z původních 1500 položek na skoro 8000. Bylo proto nutné přesunout sklady do větších prostor, což byla logistiky poměrně náročná akce, ale všechno jsme zvládli,“ říká Tomáš Čupr, zakladatel Rohlík.cz. V současné době tvoří brněnské objednávky 18 % obratu Rohlíku, a to mělo Brno do nedávna 6 x menší sklady než Praha. To se ale nyní změnilo, sklad je 2, 5 x větší, než byl ten původní.

Praha versus Brno

Pokud nahlédneme do objednávek obyvatel Prahy a Brna, zjistíme, že výběr zboží ve dvou hlavních městech, má svá specifika. To, co obě města spojuje, je banán. Ten je totiž nejčastěji objednávanou položkou a objevuje se v 50 % všech objednávek v Brně i Praze. Lidé v Brně kladou důraz na kvalitní výběr masa, které se objevuje v 63 % nákupů, nejvíce v oblibě je maso kuřecí od českých výrobců, například z Farmy Rodiny Němcovy, dále pak vyzrálé hovězí a jehněčí maso značky Ecoproduct a farmářské řeznictví Microfrarma. Nejčastěji objednávanou rybou je losos a velmi oblíbená je i brněnská značka uzenin Sláma.

V Brně lidé více nakupují větší rodinná balení masa, zatímco v Praze se více prodávají hotovky. Ovoce a zeleninu Brňané nejčastěji objednávají od lokálních dodavatelů. Oblíbené jsou například místní české houby z chráněné dílny Hlívenka, které si díky Rohlíku může objednat každý.

Velmi oblíbenou značkou, která se objevuje v 28 % nákupů Brňanů, je Marks & Spencer. Díky novému skladu se zvýší nabídka položek této značky na 400.

Brňané nechtějí nosit těžké nákupy

V nákupech obyvatel Brna se ve 30 % objevuje těžká drogerie, nápoje a krmivo pro zvířata. Vody a piva jsou ve 40 % nákupů.

Vzniknou i nová pracovní místa

Díky rozšiřování a zlepšování služeb Rohlíku v Brně vzniknou i nová pracovní místa, v současné době již bylo přijato 10 nových skladníků. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu Brňanů o objednávky na Rohlíku přibydou v budoucnu i další pracovní místa.