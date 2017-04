S kreativci chce letos spolupracovat za voucher 109 firem

Brno, 6. dubna 2017 - Dosáhnout až na stotisícový příspěvek na spolupráci s kreativci se v druhém ročníku projektu Kreativní vouchery Brno pokouší 109 firem. Oproti loňské premiéře se tentokrát mohly hlásit technologické firmy z jižní Moravy. Zafinancované spolupráce vylosuje primátor Petr Vokřál 26. dubna.

Marketingový průzkum pro nový produkt, úderný text na web nebo propagační video. To jsou příklady výsledků některých spoluprací, kterým přispělo v uplynulém roce Brno. Celkem 47 místních společností získalo poukaz na to, aby spojily síly s kreativními mozky působícími na jižní Moravě. Letos se magistrát rozhodl spojení potenciálu místních kreativců i podnikatelů opět podpořit celkem čtyřmi miliony. Každá z přihlášených firem může získat poukaz na pokrytí spolupráce s kreativcem v hodnotě až 75 % nákladů a dosáhnout tak až na 100 tisíc korun.

„Z prvního ročníku víme, že se mnohé firmy vrhly do spoluprací, ke kterým by se bez voucheru neodhodlaly. Zpětně je však vyhodnotily jako natolik přínosné, že by stály za realizaci i bez finanční pomoci města,“ reflektuje pilotní výzvu ředitel JIC Jiří Hudeček. Dobrý marketing je přitom jednou z disciplín, kterou řada zavedených českých firem podceňuje, ačkoliv má při vhodně nastavené strategii dopad na zisk. Mladé startupy naopak na reprezentativní komunikaci navenek naopak často nemají finance.

Moravské metropoli se investice do Kreativních voucherů Brno vyplácí jak z pohledu rozvoje soukromého sektoru, tak i kreativních odvětví. „Důležitou součástí ekosystémů vyspělých znalostních ekonomik je i dostatečná kvalita tak zvaných kreativních průmyslů. Vytvářejí na jedné straně příznivé a atraktivní prostředí, na druhé straně poskytují důležité podpůrné služby pro nosná ekonomická odvětví. Rozvinuté nápadité prostředí pomáhá udržovat talentované lidi v regionu a přispívá ke konkurenceschopnosti firem,“ uvádí primátor Brna Petr Vokřál.

„Investice do kulturních a kreativních odvětví, jež jsou nezanedbatelnou součástí tak zvaného městského ekosystému, má významný dopad na inteligentní a trvale udržitelný rozvoj celého regionu. Kreativní vouchery jsou jedním z úspěšných projektů, kterými město Brno cíleně podporuje tvůrčí lidi a rozvoj podnikání,“ doplňuje náměstek primátora pro oblast Smart City Jaroslav Kacer.

Letos se mohli do projektu přihlásit kreativci se sídlem nebo provozovnou na jižní Moravě. Příležitosti využilo celkem 129 freelancerů, kreativních studií i agentur. Z firem se oproti loňsku hlásily nově jen ty s technologickým zaměřením. Jednalo se o malé nebo střední podniky s méně než 250 zaměstnanci a oborem podnikání v pokročilých strojírenských a výrobních technologiích, vývoji softwaru a hardwaru, výrobě přesných přístrojů, technologiích pro letecký průmysl či působící v oblasti léčiv, lékařské péče a diagnostiky. Firmy prošly školením, co od spolupráce s kreativci očekávat. 26. dubna v 15 hodin v Rytířském sále Magistrátu města Brna se koná slosování, které vybere dvojice, co skutečně voucher obdrží.

Public relations Oblékám inteligentní ženy Říká paní Irena Šikulová, oděvní výtvarnice a módní návrhářka. Dokonalý rukopis, nadčasový design, snové barvy, inspirující detaily, to jsou modely nesoucí chráněnou značku IN-SPIRACE, kterou založila v roce 2003. Její motto zní: „Chceš-li poznat člověka, podívej se na jeho práci". Celý článek...