ZKL letos zdvojnásobí provozní zisk na 100 milionů

Brno, 20. prosince 2016 - Brněnský strojírenský koncern ZKL letos plánuje ve srovnání s loňskem výrazně vyšší provozní zisk a mírný pokles tržeb. Skupina, která se zabývá výrobou ložisek, letos zvýší ukazatel EBITDA o téměř dvojnásobek na 114 milionů korun. V tržbách koncern znovu překoná miliardovou hranici. Tržby společnosti meziročně klesnou o sedm procent na 1,106 miliardy korun.

Strojírenský koncern ZKL většinu svého zboží vyváží. V současnosti exportuje celkem do 74 zemí, kde má aktuálně zhruba 220 zákazníků. „V letošním roce evidujeme největší obrat v Indii, roste ale i na dálném východě nebo v Jižní Americe,“ uvedl generální ředitel koncernu ZKL Jiří Prášil. Kvůli Indii, která se v posledních letech stává pro ZKL klíčovou, koncern plánuje otevření nového závodu s místním partnerem, což by mělo podpořit růst obratu společnosti v dalších letech. Přípravy na tuto investici podle něj probíhaly letos, závod by měl začít fungovat od příští roku.

V letošním roce navíc firma musela řešit problémy ve svém hanušovickém závodu, který byl historicky spojený se zakázkami pro Volkswagen. Tato spolupráce ale už nebyla pro ZKL rentabilní, proto koncern letos na jaře musel závod uzavřít a nabízí jej v prodeji. Cílem je přivést do města na Šumpersku nový výrobní program.

Uzavření hanušovického závodu, který byl jedním ze tří výrobních center ZKL v České republice, se projevilo na mírném poklesu tržeb společnosti i na zisku. ZKL letos plánuje konečný zisk ve výši 7,4 milionů korun oproti loňským 34 milionů korun. „Klíčovou sumou je ale v našem hospodaření téměř dvojnásobný provozní zisk oproti loňsku,“ dodal Prášil.

Public relations Až 12 % volných kanceláří v Brně. O čem údaj vypovídá? Moravská metropole nabízí téměř 12 % neobsazených kancelářských prostor typu A, vyplývá z průzkumu brněnské realitní kanceláře Mattis Group. Ta však upozorňuje na rozdílné kapacity v jednotlivých částech města. Celý článek...

Public relations Vozidla DAF obohacují flotilu společnosti PTÁČEK – velkoobchod, a.s. Areál společnosti TRUCK TRADE, autorizovaného dealera značky DAF v Modřicích u Brna, zaplnila vozidla DAF LF 180 FA. Stalo se tomu tak u příležitosti slavnostního předání nových vozidel společnosti PTÁČEK – velkoobchod, a.s. Celkem bylo letos tomuto významnému zákazníkovi předáno 16 vozidel DAF LF. Celý článek...