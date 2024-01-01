V Tuřanech vznikne nový Dům zdraví za 191 milionů
Brno, 2. července 2026 - Na Tuřanském náměstí by měla do roku 2030 stát moderní budova určená pro poskytování zdravotních služeb. Upraví se také přilehlé prostranství a parkování. Dřívější investiční záměr se po schválení nového územního plánu aktualizoval a schválila jej Rada města Brna. Stavba vyjde na více než 191 milionů korun.
„Dům zdraví nahradí bývalou pekárnu a poštu. Po jejich demolici se zde vybuduje nová pošta, ale hlavně lékařské ordinace a další služby související se zachováním dostupnosti základní zdravotní péče. K dispozici budou i cvičení, masáže či rehabilitace,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „V plánu je také revitalizace okolí včetně ploch Tuřanského náměstí. Vznikne tady veřejný prostor vhodný pro kulturní, společenské i komunitní akce, trhy nebo jarmarky. Kapacita parkovacích míst přitom zůstane zachovaná.“
Objekt nahradí funkci současného Zdravotního střediska Tuřany v ulici Holásecká. To zanikne kvůli městem plánovanému rozšíření sousedního Domova pro seniory.
Původně navržené řešení už nebylo možné po schválení nového územního plánu realizovat. Městská část Brno-Tuřany proto nechala zpracovat novou architektonickou studii, ze které vychází aktualizovaný investiční záměr. Předpokládané náklady přesahují 191 milionů korun.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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