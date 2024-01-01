Ulice Pražská v Bosonohách dostane nový tichý asfalt
Brno, 28. dubna 2026 – Páteřní komunikace v Bosonohách, ulice Pražská, projde rekonstrukcí v úseku dlouhém necelých 800 metrů. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje položí nový tichý asfalt ve vylepšeném složení, které má zajistit delší životnost a snížení hluku. Rekonstrukce za 4,5 milionu korun včetně DPH potrvá od 18. května do 15. června.
Původní povrch na ulici Pražské vydržel necelých šest let a jeho současný stav si vynutil opravu. Městská část dojednala rekonstrukci, jejíž součástí bude také oprava některých obrubníků a krytů vodovodních šachet.
Nový povrch s tichým asfaltem bude mít upravenou recepturu, která má zamezit rychlé degradaci a zajistit delší životnost.
„Termín uzávěrky jsme zvolili tak, aby byla komunikace otevřená před začátkem Velké ceny. Průjezd přes Bosonohy budeme řídit semaforem a vjezd povolíme pouze pro MHD, rezidenty a dopravní obsluhu. Prosím všechny, kteří trasou projíždějí, aby respektovali značení a objízdné trasy,“ sdělil starosta MČ Brno-Bosonohy Martin Černý (KDU-ČSL).
Foto: ideogram.ai
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
