Mateřskou školu na Uzbecké čeká rozšíření i rekonstrukce kuchyně
Brno, 26. března 2026 - Město připravuje výstavbu nových bytů v lokalitě Nový a Starý Lískovec či Bohunice, proto je potřeba připravit také zdejší občanskou vybavenost. Mateřská škola Uzbecká se rozšíří o přístavbu pro dvě nové třídy. Rekonstrukcí projde také tamější jídelna – tuto aktualizaci investičního záměru dnes schválili radní.
Nová přístavba mateřské školy vznikne na pozemku školní zahrady. Ta je sama o sobě dostatečně velká, aby i po navýšení kapacity zařízení splňovala všechny normy a děti zde mohly kvalitně trávit výuku.
„Projekt se původně věnoval pouze rozšíření školky. Ukázalo se však, že i zázemí zařízení potřebuje rekonstrukci. Generální opravu tak dostane kuchyň, přípravna jídel a prostory pro skladování potravin. Tyto kroky jsou nutné pro zajištění jejího kvalitního fungování,“ podotkla radní pro oblast školství Irena Matonohová a doplnila: „Součástí budou také přeložky inženýrských sítí vyvolané dostavbou a rekonstrukcí. Konkrétně se jedná o kanalizační potrubí.“
Celkově tedy projekt znamená výstavbu nové částí pro dvě třídy mateřské školy s kapacitou 50 dětí. Vybuduje se také retenční nádrž, do které budou svedeny dešťové srážky z ploché vegetační střechy. Voda se využije na zálivku zahrady. Před objektem vzniknou parkovací místa v režimu K + R a také náhradní výsadba za pokácenou zeleň.
Předpokládané náklady projektu byly navýšeny na 46,6 milionu korun s DPH. Stavba by mohla začít v roce 2027.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
