Síť brněnských otevřených škol se rozrůstá, zvýšil se i roční příspěvek
Brno, 20. února 2026 - Šestnáctým rokem existuje ve městě Síť brněnských otevřených škol (SBOŠ). Letos se do seznamu zapojených škol přidají další dvě, navíc se v roce 2025 zvýšil roční příspěvek. Každá škola ze sítě obdrží 100 tisíc korun.
„Do projektu bylo do loňského roku zapojeno 31 brněnských základních škol. Ty za přispění města pořádaly akce pro veřejnost či soutěže v deskových hrách nebo sudoku, zřizovaly kroužky a účastnily se turnajů v deskových hrách, sudoku nebo nově v adventure golfu. Hlavně si ale mezi sebou předávaly cenné zkušenosti a příklady dobré praxe. V letošním roce se do seznamu přidávají další dvě školy, a to ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny a ZŠ Hudcova 35,“ uvedla radní města Brna pro oblast školství Irena Matonohová.
Do roku 2024 každá ze zapojených škol obdržela roční příspěvek od města Brna ve výši 84 tisíc korun na zmiňované aktivity. „Od loňského roku se příspěvky zvýšily na 100 tisíc korun ročně pro jednu školu, a to hlavně z důvodu lepšího zajištění sportovních kroužků. Těch se například loni zúčastnily téměř 2 000 žáků, kroužků deskových a logických her více než 500,“ upřesnila Irena Matonohová.
Oproti letům 2015 až 2024, kdy školy ze sítě dostávaly 84 tisíc korun, je nynější celkový příspěvek vyšší o 700 tisíc korun.
Cílem tohoto projektu, který v Brně funguje od roku 2010, je rozvíjení doplňkových služeb v oblasti celoživotního učení, otevření se veřejnosti pro společné trávení volného času, rozvoj dobrovolné činnosti rodičů ve prospěch školy, podpora výchovy ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému trávení volného času žáků, zlepšování klimatu na školách a realizace sportovních, kulturních a zábavních aktivit.
Školy se zavazují k těmto aktivitám:
- tři akce otevřené veřejnosti,
- školní klub deskových her v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně,
- otevřené sportovní aktivity v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně,
- jedna školní soutěž v deskových hrách nebo sudoku,
- účast na nejméně jednom ze dvou celoměstských turnajů v deskových hrách nebo sudoku,
- účast na nejméně dvou ze tří celoměstských turnajů ve florbalu, futsalu, adventure golfu nebo plavání,
- prezentace svých aktivit v rámci SBOŠ zástupcům města,
- vzájemné sdílení svých zkušeností a vzdělávání.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
