Na Skořepce vyrůstá nový parkovací dům pro 226 aut

Brno, 24. března 2025 - V prostoru původního dlouhodobě využívaného parkoviště se závorovým systémem mezi ulicemi Křenová, Vlhká a Skořepka v Brně postaví městská společnost Brněnské komunikace a. s. další parkovací dům. Stavba byla zahájena v polovině března.

„PINKI PARK funguje od roku 2014, DOMINI PARK se začal využívat o dva roky později a RIVER PARK v roce 2021. Tři parkovací domy tak již Brněnské komunikace provozují, další k nim budou přibývat. ACADEMY PARK včetně venkovních ploch je před dokončením a měl by začít sloužit veřejnosti nejpozději do letních prázdnin, spolu s Janáčkovým kulturním centrem bude na přelomu let 2027 a 2028 zahájen provoz podzemních garáží na novém náměstí Ludvíka Kundery. A k tomu jsme dnes poklepali základní kámen nového parkovacího domu na Skořepce. Objekt s pěti nadzemními podlažími se bude stavět 2 roky a pojme 226 aut. Od roku 2014 jde dohromady o bezmála 1.600 parkovacích míst,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Znamená to opravdu velký přínos pro dopravní infrastrukturu, pro rozvoj městské mobility a úlevu pro veřejný prostor.“

„Původní parkoviště na Skořepce se postupem času ukázalo jako nedostatečné, což vedlo k rozhodnutí o výstavbě parkovacího domu, který zde vyroste za 24 měsíců. Očekává se, že nová kapacita parkování pomůže snížit cirkulaci vozidel, která hledají volná místa na ulicích, což povede k plynulejší dopravě,“ sdělil radní města Brna pro dopravu Petr Kratochvíl a připomněl: „Další parkovací domy připravujeme u bohunického kampusu a na Žlutém kopci, Fakultní nemocnice pak bude stavět ze svých prostředků parkovací dům v areálu Dětské nemocnice.“

„Nový parkovací dům přinese výrazné navýšení kapacity parkovacích míst v této lokalitě. Po dokončení stavby zde bude více než čtyřnásobek dřívějšího počtu parkovacích míst – celkem 226, což je výrazné zlepšení oproti původnímu stavu. Součástí je příprava 5 parkovacích míst pro vozidla s elektrickým pohonem, na střeše parkovacího domu budou také místa pro vozidla s pohonem CNG/LPG a uvažujeme i o prostoru pro jízdní kola,“ upřesnil předseda představenstva spol. Brněnské komunikace David Grund.

Pětipodlažní nárožní budova s plochou střechou je navržena tak, aby byl efektivně využit prostor v oblasti s omezenou plochou pro výstavbu. „Návrh celkového vzhledu a integrace s okolní zástavbou odpovídá architektonickému rázu oblasti a zároveň splňuje všechny aktuální normy pro bezpečnost a funkčnost. Budova bude mít lichoběžníkový půdorys a fasádu kombinující vertikální a horizontální linie. Materiálově se jedná o monolitickou konstrukci s nerezovým pletivem mezi sloupy. Na západní straně budou schodišťové tubusy s výtahy, na východní straně rampa,“ doplnil ředitel společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby Vilém Huryta.

Zdroj: TIS MMB, vizualizace: MARK VALA