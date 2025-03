Brno odmítá omezení svých pravomocí, bojuje za ochranu veřejného prostoru a zeleně

Brno, 7. března 2025 - Novela energetického zákona, kterou schválila Poslanecká sněmovna, vážně omezuje pravomoci tří největších měst Česka při regulaci umisťování technické infrastruktury. Tento krok do budoucna sníží kvalitu života, neboť může mít zásadní negativní dopad na urbanismus měst, veřejná prostranství a zeleň. Vedení Brna ve spolupráci s dalšími radnicemi a odbornými organizacemi apeluje na nápravu celé situace a je i nadále připraveno podniknout veškeré kroky k navrácení pravomocí a obnovení dosavadního rozsahu regulací.

Poslanci preferovaná a schválená změna zákona (tzv. Lex OZE 3) obsahuje „přílepek“, který bere městům právo stanovovat požadavky na umisťování technické infrastruktury na jejich území. To znamená, že po nabytí účinnosti by Brno, Praha a Ostrava ztratily klíčový nástroj koordinace městského prostoru – od uspořádání prvků technické infrastruktury v uličním prostranství i pod povrchem až po umisťování a výsadbu nových stromořadí.

„Brno nebylo o tomto omezení dopředu nijak informováno, přestože se jedná o zásadní zásah do městských pravomocí. Tento návrh byl navíc prosazen jako přílepek, tedy bez široké odborné a veřejné diskuse. Výsledkem může být to, že v našich ulicích nebudeme mít dostatek stínu vzrostlých stromů a veřejný prostor bude utvářen čistě technickou infrastrukturou namísto urbanistických principů,“ uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková.

„Tato změna přímo odporuje novému stavebnímu zákonu, který jasně stanovuje, že zelená infrastruktura musí být na stejné úrovni jako infrastruktura dopravní a technická. Senát tuto problematiku jednomyslně odmítl a přijal pozměňovací návrh, který škodlivý „přílepek“ vypustil, což včera poslanci nereflektovali. Usilujeme tak o to, aby byl přijat odpovídající pozměňovací návrh v rámci navazující novely energetického zákona (LEX OZE 4). Čas na vyřešení se krátí, účinnost včera schválené novely má být už za pět měsíců od vydání zákona,“ upozorňuje Petr Bořecký, radní pro oblast územního plánování.

„Ochrana veřejného prostoru a možnost koordinace technické, dopravní a zelené infrastruktury by měla zůstat v kompetenci měst, která znají své prostředí nejlépe. Jeden zájem – technická infrastruktura – by neměl být nadřazen druhému – kvalitě života ve městě. Novela navíc může mít širší dopady na kvalitní urbanismus měst, i zde by byla technická infrastruktura nadřazena mj. uličním či stavebním čarám, což by mohlo vést k nejistotě v územním plánování a ovlivnit přípravu tisíců nových bytů,“ uzavírá ředitel Kanceláře architekta města Brna Jan Tesárek.

Brněnské stavební předpisy jsou účinné od 1. července 2024 a zavazují všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu zajistila Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai