Brno nabízí další startovací byty pro jednotlivce

Brno, 14. února 2025 - Zatím dvě výběrová řízení, ve kterých se singles mohli hlásit o obecní byty, slavila úspěch. U všech bytů vylosovaní žadatelé a žadatelky přijali nabídku a postupně podepisují nájemní smlouvy. Nyní je k dispozici dalších pět volných jednotek.

„Je vidět, že se nám povedlo opravdu odhalit a zaplnit mezeru na trhu a že mladí nezadaní lidé mají o obecní bydlení velký zájem. Jsme rádi, že jim jako město můžeme pomoci stabilizovat jejich bytovou situaci. Pracujeme na tom, aby další startovací byty přibývaly,“ uvedla náměstkyně pro bydlení Karin Podivinská.

Startovací byty pro singles jsou teprve nedávno vytvořenou kategorií bytů. Jde o menší jednotky do 40 m2 vyhrazené pro průměrně vydělávající lidi do 40 let žijící samostatně (bez partnera/partnerky nebo spolubydlících). Právě nezadaní totiž na běžné obecní byty často nedosáhnou, protože jsou upřednostněny rodiny nebo starší lidé; zároveň jsou ale sami rovněž zranitelnou skupinou, protože nesou veškeré náklady na bydlení sami.

Zaměření se na tuto skupinu je v kontextu obecního bydlení průlomové. Brno má prozatím 18 startovacích bytů pro singles – 13 s již vybranými nájemníky a nájemnicemi a 5 volných, o které se lidé mohou hlásit do 2. března. Nacházejí se na ulicích Husova, Cejl, Bratislavská, Plachty a Vídeňská. Nájemné je ve všech pěti bytech stanoveno na 100 Kč/m2/měsíc.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai