Brno se bude podílet na výstavě Expo 2025 v Japonsku

Brno, 1. prosince 2023 - Na vrcholné světové akci se představí také Brno. Radní schválili memorandum o spolupráci, díky němuž se město připojí k české prezentaci na výstavě Expo 2025 v japonské Ósace. Cílem bude přiblížit Brno jako centrum technologií a vzdělání či ukázat jeho nejzajímavější turistická místa.

Brno uzavře memorandum s Českými centry, která jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR a prezentují české umění, kreativní průmysl nebo vědecké úspěchy. Dokument bude podepsán ve čtvrtek 30. listopadu v Praze při slavnostním setkání 500 dnů do Expo, kde jej za město stvrdí zastupitelka pro oblast marketingu a PR Kateřina Jarošová.

„Koncepce účasti města Brna se má opírat o osobnosti Leoše Janáčka, Gregora Johanna Mendela a Alfonse Muchy, již se v Japonsku těší velké popularitě. Plánuje se, že prezentace zábavnou a interaktivní formou nabídne důvody, proč by turisté měli vycestovat právě do Brna,“ popsala Jarošová.

Pojetí české účasti umožňuje, aby na místě po celou dobu výstavy stály objekty a instalace spjaté s Brnem. Ty mají představit město široké veřejnosti jako centrum pokročilých technologií, investic či vzdělání a zároveň vyzdvihovat nejzajímavější turistické cíle. Celkově se tak zvýší i zájem o Českou republiku jakožto atraktivní cestovatelskou destinaci.

Expo v Ósace se uskuteční od 13. dubna do 13. října 2025, přičemž jeho ústředním tématem bude Designing Future Society for Our Lives. Předpokládá se, že akci navštíví zhruba 30 milionů lidí – asi 85 procent z nich dorazí přímo z Japonska.

