Brňané mohou rozhodnout, jak využít 35 milionů z městského rozpočtu

Brno, 5. listopadu 2023 - Na internetu, v knihovnách Jiřího Mahena, ale i ve stánku v srdci Brna na náměstí Svobody. Tam všude se budou sbírat hlasy ve finále participativního rozpočtu Dáme na vás, které odstartovalo právě dnes. Brňané a Brňanky už posedmé vybírají, které větší i menší vize se v příštích třech letech díky městským penězům promění ve skutečnost.

Nové hřiště, sportoviště nebo zelené plochy, ale taky třeba komunitní centrum pro seniory nebo holubník. Nápady spojené s vyžitím dětí nebo s dopravní infrastrukturou. O přízeň a hlavně hlasy lidí se uchází celkem 56 různorodých projektů, které prošly dlouhou cestou od podání nápadu a sběru první vlny podpory na jaře až po posouzení proveditelnosti. Z finále jich vítězně vzejde minimálně sedm. Každý projekt je totiž limitován částkou 5 milionů korun a celkové vyhrazené prostředky jsou 35 milionů korun.

Hlasovat může každý, kdo má v občance v kolonce trvalý pobyt zapsáno Brno a už mu bylo 18 let. Provést to lze na stránkách paro.damenavas.cz, přes full účet Brno iD, nebo osobně na pobočkách Knihovny Jiřího Mahena, a to až do 30. listopadu. Kromě toho lze hlas odevzdat i na stánku v centru Brna – 2. a 6.–8. listopadu na náměstí Svobody vždy od 10 do 17 hodin, kde se přihlášené projekty představují na panelové výstavě, a 15., 22. a 29. listopadu na České od 14 do 16 hodin.

„Všichni s trvalým pobytem v Brně mají k dispozici pět kladných hlasů a dva záporné. Můžou tak nejen vyjádřit, co ve svém okolí chtějí, ale i nechtějí,“ uvedl radní pro oblast participace Filip Chvátal. „Participativní rozpočet představuje pro lidi možnost, jak se aktivně podílet na rozvoji svého města a často svého bezprostředního okolí. V galerii projektů na webu se dají projekty právě podle lokality dokonce i filtrovat, takže každý získá jednoduše přehled o tom, co se v jeho sousedství chystá a pro co může hlasovat,“ doplnil.

Veškeré informace jsou dostupné na webu paro.damenavas.cz.

