Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Brno. 5. října 2023 - Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

„Ankety slouží k rychlému a jednoduchému zjištění zpětné vazby od veřejnosti. Dosud mají lidé možnost aktivně předkládat svoje nápady do participativního rozpočtu nebo formou občanských návrhů. Anketami se jim otevře možnost vyjádřit se k tomu, co vymyslel někdo jiný,“ vysvětlil radní města Brna pro oblast participace Filip Chvátal.

Témata městských anket budou pokrývat poptávku vedení města, odborů magistrátu i jednotlivých městských částí. Jejich výsledky nejsou závazné, slouží nicméně jako vhled do problému očima veřejnosti. „Bereme v potaz fakt, že tyto ankety nelze zaměňovat s reprezentativním sociologickým průzkumem. Každopádně nám můžou přinést zajímavé nápady nebo proniknutí do toho, jak smýšlí část brněnského obyvatelstva. Že jde o užitečný nástroj, už jsme si v minulosti párkrát ověřili. Doposud byly ale způsoby vypisování anket roztříštěné a každá vyžadovala vytvoření unikátního IT řešení. Nově vytvořený web tak bude ekonomičtější a uživatelsky přívětivější,“ doplnil Filip Chvátal.

Portál městských anket přibyde na webu damenavas.cz už letos na podzim. Město si od něj slibuje nejen zvýšení participace obyvatel (občané mají možnost přímo vyjádřit svůj názor a podílet se na rozhodování ve městě) a získání širokého spektra názorů, ale také posílení demokratického procesu a zvyšování transparentnosti a důvěry v místní samosprávu. Občané zase mají přímý přístup k informacím a mohou sledovat, jak jsou jejich názory brány v úvahu při rozhodování.

„Jde také o jeden z dalších způsobů, jak modernizovat a inovovat veřejnou správu. Brno se tak hlásí k tomu, že chce být otevřeným městem zapojujícím občany do svého fungování a využívajícím k tomu moderní technologie,“ uzavřel Filip Chvátal.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage