ZŠ Gajdošova získá nové šatny i moderní školní jídelnu

Brno, 21. června 2023 – Židenická radnice po půl roce příprav, kdy sháněla finance a vybírala zhotovitele, zahájila přístavbu ZŠ Gajdošova. Celková cena realizované stavby je téměř 70 milionů korun, přičemž se vedení radnice podařilo sehnat dotaci ve výši 40 milionů korun. Výstavba probíhá od června tohoto roku. Žáci se tak nových učeben dočkají už v září 2024.

Od začátku roku postoupila realizace přístavby ZŠ Gajdošova velmi rychlým tempem. Radnice v březnu vypsala výběrové řízení a postupně si zajistila financování. V květnu se podařilo vybrat konkrétního zhotovitele a celá záležitost získala finální parametry.

„Nutných 40 milionů jsem na městě vyjednával prakticky hned po nástupu do funkce. Pak jsme čekali na převedení 25 milionů z vedlejší hospodářské činnosti. To po našem schválení muselo ještě do komise na městě a následně na schválení velkému zastupitelstvu. Nakonec to dobře dopadlo. Stavbu chceme dokončit v červenci, aby byl čas i na zvelebení prostor, než přijdou samotní žáci. Výsledkem budou moderní šatny a důstojná jídelna školy. Hlavně ale navýšíme kapacitu o 80 míst,“ uvedl místostarosta Židenic Štěpán Juránek (KDU-ČSL), který odpovídá za oblast školství.

Pro Juránka je klíčové dodržení termínů, i proto se domluvila tamní radnice na kontrolních dnech každý týden.

„Mám radost, že po půlročním šílenství, shánění financí, výběrovém řízení, dodržování všech lhůt a předpisů a nutné byrokracii, se konečně dostáváme do fáze stavění. Společnost Vašstav už je tedy v plném zápřahu. Domluvili jsme se také na průběžných kontrolních dnech každý týden. Během 14 dnů se ještě doladí některé termíny i se subdodavateli. Přes nadcházející letní prázdniny začne firma provádět základové konstrukce přístavby šaten. V prostoru stávající výdejny je během prázdnin velkým úkolem provést hrubé práce týkající se rekonstrukce stávajícího provozu, tak aby po prázdninách nebyl narušen provoz školy,“ uzavřel Juránek.