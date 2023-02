Rezidentní parkování v Brně se v roce 2024 rozšíří do 8 nových oblastí

Brno, 13. února 2023 - Harmonogram rozšiřování oblastí placeného stání pro rok 2024 schválili brněnští radní. V příštím roce se tak podle dokumentu rezidentní parkování rozšíří do osmi oblastí. S modrými čárami se setkají řidiči v Žabovřeskách, Brně-severu, Novém Lískovci i Židenicích. Zároveň rada odsouhlasila nařízení, které je prvním krokem v zavedení rezidentního parkování do oblasti 1-22 Červený kopec. Ta se do systému připojí 17. dubna letošního roku.

„V roce 2024 zavedeme nově oblasti 2-06 Vychodilova v Žabovřeskách, 4-06 Soběšická v městské části Brno--sever, 10-01 Rybnická a 10-02 Oblá v Novém Lískovci a 5-01 Slevačská, 5-02 Rokycanova, 5-03 Koperníkova a 5-04 Strakatého v Židenicích,“ řekl radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Oblasti by se podle plánu měly přidávat od dubna do začátku listopadu příštího roku.

Letos se v jedenácti etapách přidá celkem 11 oblastí. Rada města dnes schválila materiál měnící nařízení, které vymezuje oblasti placeného stání v Brně. Učinila tak první krok k rozšíření rezidentního parkování v letošním roce. Jako první se přidá od 17. dubna 2023 oblast 1-22 Červený kopec. Harmonogram pro letošní i příští rok najdou lidé na webu parkovanivbrne.cz.

Všechny oblasti, které přibydou v letech 2023 a 2024, budou patřit do návštěvnické zóny C, kde je stání regulováno v pracovní dny od 17 do 6 hodin. V této době zaplatí návštěvníci 20 korun za hodinu stání. V zóně C nejsou umístěny parkovací automaty, k zaplacení je tak nutné využít jiné možnosti, například aplikaci Park Simply nebo platbu SMS zprávou či přes online parkovací automat. Oprávnění pro rezidenty a abonenty si lidé mohou začít vyřizovat až jeden měsíc před začátkem platnosti modrých zón.

Zdroj: TIS MMB